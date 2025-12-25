齊藤壯馬海外初演超震撼 Live House嗨爆全場承諾再來

日本人氣聲優兼歌手齊藤壯馬於12月21日在Zepp New Taipei舉辦《Soma Saito Live Tour 2025 "Nuance Colors" in Taipei》，這是他首次海外公演，也是首次在Live House舉行的個人演唱會。他帶領完整樂團編制，以充滿表現力的歌聲與精湛吉他技巧，為台灣歌迷獻上一場視聽震撼的音樂盛宴。

演唱會中，齊藤壯馬演唱了最新專輯《Nuance》中的新曲等多首歌曲。首次MC環節，他用中文親切問候：「大家好！大家晚安！我是齊藤壯馬！」瞬間引爆全場熱情，尖叫聲不絕於耳。他感性分享在Live House與樂團共同演奏的特別質感，從彩排就感受到「與音樂同頻呼吸」的喜悅，並呼籲歌迷：「請盡情燃燒，大聲地為我喝采吧！」

齊藤壯馬首次海外公演完美落幕。（圖／ 好玩國際 文化 提供）

在談話環節，齊藤壯馬幽默提到團隊成員「每個人都很有個性、節奏感獨特」。他分享開演前曾提議拍影片，結果團員各自忙於準備，讓他一人在原地等待，這段小插曲引來全場笑聲。他表示這種放鬆與專業並存的氛圍是團隊的魅力，也希望將樂團最精湛的演奏實力呈現給大家。

配合巡演主題「Nuance Colors」，齊藤壯馬以全新視覺造型登場。提到內層染與空氣感瀏海的新髮型時，他調皮說：「現場熱氣太驚人了，化妝師現在一定很想上台來幫我擦汗。」展現平易近人的一面，讓粉絲倍感親切。

安可曲〈Date〉演唱結束後，齊藤壯馬坦率分享內心感受，並透露「Team Saito Soma」的未來規劃，表示希望2026年增加現場演出頻率。演出尾聲，他深情詢問歌迷：「今後你們會願意跟隨我嗎？還是願意與我並肩同行呢？」全場以熱烈歡呼回應。

最後，齊藤壯馬與樂團成員並排站立，放下麥克風大聲說：「謝謝大家！」並承諾「一定會再回來」。這場充滿溫暖與感動的演唱會在依依不捨的氛圍中圓滿落幕。

