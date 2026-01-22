齊豫出道47年最大考驗 5/9北流開唱推限定歌單

（中央社記者王心妤台北22日電）金曲歌后齊豫今天宣布將於5月9日在台北流行音樂中心開唱，她表示，除了票房壓力，穿高跟鞋唱3小時或是體力都是考驗，需要平時運功練氣才能過關，是最有挑戰的一次巡演。

根據唱片公司提供資料，齊豫雖然開唱數次，但此次「風采依舊．在」是她出道47年來首次，也是唯一一次跨越2個以上城市的巡迴演唱會。她提到，「畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演。」

齊豫從選曲、曲目編排、內容發想都親自操刀，除了為北流場設計限定曲目，也希望把經典歌唱得更好，同時想表現當歌手的初心，讓音樂成為主角，其他一切都只為音樂服務，她說：「我希望能做到，會緊張多是希望自己的狀況要好，畢竟人生70才開始，所以一定要唱好它。」

齊豫「風采依舊．在」台北流行音樂中心演唱會門票將於1月23日開賣。（編輯：張雅淨）1150122