齊豫出道47年終於迎來「第一次」 穿高跟鞋連站3小時「發名片」

〔記者陳慧玲／台北報導〕68歲的美聲歌后齊豫，出道47年終於迎來人生首次個人巡演，面對「第一次」總是會緊張，形容這是另類的「耐力賽」。

齊豫5月9日將登上台北流行音樂中心舉辦「風采依舊．在」演唱會，透露想把演唱為當作「名片」，向更多新歌迷重新自我介紹，她談到：「我希望能做到，會緊張多是希望自己的狀況要好，畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它。」

過去齊豫唱過許多經典歌曲，像是《橄欖樹》、《你是我所有的回憶》等，都是演唱會必唱曲，她把這次巡演視為出道以來最大挑戰，談到：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽！」

除了中英文歌曲，歌迷也敲碗齊豫唱台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」另外齊豫也說：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」演唱會門票1月23日上午11點在拓元售票系統開賣。

