齊豫出道47年迎最大挑戰 「退休的舵不在我手中」

齊豫「風采依舊．在」巡演5月9日將唱進台北流行音樂中心。滾石唱片提供



齊豫出道47年迎來人生首次個人巡演「風采依舊．在」，5月9日將唱進台北流行音樂中心，她坦言特別緊張，「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的1次巡演」。

此次巡演從選曲、曲目編排到演出內容發想，齊豫都不假他人之手，兼任演唱會製作人的她期望這是最忠於本色的一場演出，「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的、從容和厚度，除了藝術本身的能量之外， 也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。讓音樂回歸主角，一切都是它的服務器」。

齊豫兼任「風采依舊．在」演唱會製作人。滾石唱片提供

齊豫盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作「名片」，以此砥礪自己，「我希望能做到！會緊張多是希望自己的狀況要好，畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它」。

去年4月「風采依舊．在」從吉隆坡啟航，齊豫特別將台北場定位為「2026 版」，透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也構思「限定版曲目」，至於歌迷敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享。」被問是否會開放點歌，她坦言相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品」。

68歲的齊豫被問是否有退休規劃，她以一貫從容的態度表示：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備」。「風采依舊．在」台北場門票今（1╱23）上午11點於tixcraft拓元售票系統開賣。

