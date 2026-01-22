齊豫出道47年迎最大挑戰！68歲被問「退休計畫」12字霸氣回應了

記者徐珮華／台北報導

齊豫出道47年迎來首次個人巡演「風采依舊．在」，將於5月9日唱進台北流行音樂中心（北流），門票1月23日正式啟售。將此次巡演視為出道以來最大挑戰的她，坦言票房壓力及體力負荷都是考驗，「穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，需要靠平時運功練氣才能過關。」

齊豫「風采依舊．在」巡迴演唱會將於5月唱進北流。（圖／滾石唱片提供）

齊豫極度重視此次巡演，兼任演唱會製作人的她，從選曲、曲目編排到演出內容發想都親力親為，期望這場巡演成為最忠於「齊豫本色」的一場演出，「希望把一路走來遇到許多卓越音樂人創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的從容和厚度。除了藝術本身的能量之外， 也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。」

廣告 廣告

除了透過演唱會感謝長久支持自己的歌迷，齊豫也盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作名片，向更多新歌迷重新自我介紹，同時砥礪自己：「我希望能做到！會緊張多是希望自己的狀況要好！畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它！」

齊豫笑說「人生七十才開始」，正面迎擊最大挑戰。（圖／滾石唱片提供）

齊豫特別將台北場定位為「2026版」，不僅舞台視覺設計將全面翻新，也積極構思專屬台北的限定版曲目，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。」至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」

過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫，被問到這次是否會破例開放點歌，坦言內心相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她，也歡迎歌迷多多賜教。

齊豫也許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」現年68歲的她，被問到是否有退休規劃，以一貫從容的態度回應「退休的舵好像不在我的手中」，形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

更多三立新聞網報導

62歲資深玉女罕現身！揪8旬歌后組女團 放話成「熟女BLACKPINK」

29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗

侯佩岑美貌大進化！撞臉「宋慧喬+温嵐+伊能靜」網驚：完全認不出

曹西平入夢對話曝光！女星公開夢中畫面 「叮嚀1句」惹鼻酸

