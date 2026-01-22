齊豫出道47年首開個人演唱會！「人生七十才開始」 堅持不退休

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「美聲歌后」齊豫竟在出道47年之際才迎來人生首次個人巡演，樂當終身音樂職人的她以一句「人生七十才開始」自勉不輕言退休。齊豫全新個人巡演《風采依舊．在》自去年4月從吉隆坡啟航，終於在台灣歌迷聲聲喚下，宣布要在今年5月9日唱進台北流行音樂中心，並於1月23於tixcraft拓元售票系統正式啟售。

齊豫將於5月9日在北流開唱。（圖／滾石唱片提供）

把這次巡演視為出道以來最大挑戰的齊豫表示：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是三小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」極度重視此次巡演的齊豫在籌備過程中親力親為，除了從選曲、曲目編排到演出內容，除了透過演唱會對長久支持自己的歌迷朋友傳達感謝之意，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作名片，向更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，「我希望能做到! 會緊張多是希望自己的狀況要好！畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它！」

齊豫認為這次巡演對他來說是個挑戰。（圖／滾石唱片提供）

歌迷頻頻敲碗的台語歌，齊豫笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫被問到是否會在這次「破例」開放歌迷點歌，她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧。加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」唱歌走過 47個年頭的她，被外界讚為風采依舊，提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

