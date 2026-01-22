齊豫喊話：退休的舵不在我手中！ 宣告「人生七十才開始」
華語美聲歌后齊豫，在出道47年之際迎來重要里程碑，正式宣佈全新個人巡演《風采依舊．在》，將在5月唱進台北流行音樂中心。針對台北場，特別將演出定位為「2026 版」，視覺設計全面翻新，並構思「限定版曲目」，計畫將英文作品、福音歌曲甚至台語歌納入歌單。
親自擔綱演唱會製作人的齊豫，從選曲到編排皆親力親為，致力展現「齊豫本色」。她感性表示，希望藉由這場演出，唱出47年前不具備的深層厚度，讓音樂回歸主角。齊豫更將這場「不以娛樂為前提」的演出，視為向新舊歌迷重新自我介紹的「名片」，展現堅持初心的風采。
被問是否有退休規劃？齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備」，更以「人生七十才開始」優雅自勉。齊豫《風采依舊．在》北流演唱會門票將於1月23日在tixcraft拓元售票系統正式啟售。
