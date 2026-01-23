齊豫宣布5/9北流開唱！ 不輕言退休：只要歌迷還願聆聽

齊豫出道47年才首次舉辦個人巡演，樂當終身音樂職人的她以一句「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休，期許唱出經典《風采依舊．在》的歲月厚度與舞台自信。近日宣布將在5月9日唱進台北流行音樂中心，門票1月23日在拓元售票正式開賣。

原來在她47 年歌唱生涯中，過往多為合作或主題型演出，真正以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，加上這也是她出道至今「唯一」、也是第一次唱超過兩個城市以上的巡演，讓這次巡演成為齊豫格外珍貴的里程碑；把這次巡演視為出道以來最大挑戰的她表示：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是三小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」

在歷經去年多場在亞洲城市的演出後，齊豫將於5/9帶著《風采依舊．在》巡演唱進北流，為此她特別將台北場定位為「2026 版」，並透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬台北的「限定版曲目」，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。」至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」

而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫被問到是否會在這次「破例」開放歌迷點歌，她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧。，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她也向歌迷誠摯喊話：「歡迎大家多多賜教！」

隨著台北場演唱會門票即將在1/23開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」唱歌走過 47 個年頭的她被外界讚為「風采依舊」，提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」簡單卻篤定的回答，成了這場《風采依舊．在》巡演最動人的註解。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導