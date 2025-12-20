齊豫、許景淳等超強卡司登台，屏市民歌音樂會逾萬人聆賞。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東市公所於20日晚間7時在屏東千禧公園盛大舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請美聲天后齊豫獻唱，並集結民歌界傳奇人物葉佳修、華語歌壇「東方不敗」鄭怡、金曲歌后許景淳、民歌女神于台煙，以及金曲獎最佳演唱組合南方二重唱等重量級歌手同台演出，吸引逾萬人聆賞。

音樂會更首度在千禧公園結合南台灣交響樂團與復興國小合唱團，為屏東市民帶來耳目一新的聽覺饗宴，引領民眾走進時光隧道，重溫民歌最美好的年代。

音樂會開唱前，現場早已湧入大批民眾入場等候，千禧公園人潮滿滿，足見重磅卡司魅力非凡。市公所特別播放近三年施政亮點影片，與市民共同見證屏東市的進步，此外，公所也於活動現場特別準備刻有市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅共2,000顆，民眾只要在市公所臉書按讚即可免費領取，享受聽覺與味覺的雙重饗宴。

市公所表示，這場音樂會吸引破萬人到場聆賞，足見重磅卡司魅力非凡，歌手們演唱的曲目首首經典，每一首都勾起觀眾對民歌時光的美好回憶。當熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人。

在許景淳演唱安可曲〈廟會〉演唱時，特別邀請屏東市長周佳琪與市民代表會主席林淑香一同登台演唱，再加上屏東市玉皇宮的神偶與屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊助陣，將現場氣氛推向最高潮，全場觀眾熱情回應，掌聲雷動。

張姓民眾感謝市公所邀請如此難得的超強卡司到屏東開唱，特別是過往民歌音樂會未曾邀請過的齊豫，讓大家有機會在家鄉近距離聆聽經典民歌，也喚起共同的年少記憶，度過一個感動又溫暖的週末夜晚。

屏東市長周佳琪說，民歌不僅是臺灣流行音樂的重要起點，更承載著那個年代的人們，對土地、對家鄉的情感記憶。從〈外婆的澎湖灣〉到〈橄欖樹〉，這些耳熟能詳、歷久彌新的旋律，至今依然能觸動人心，期盼透過音樂的共鳴，讓市民在冬夜裡感受溫暖與感動，共同留下珍貴美好回憶。