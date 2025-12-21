齊豫、許景淳等超強卡司登台 屏市民歌音樂會 逾萬人聆賞

屏市民歌音樂會吸引逾萬人聆賞，市長周佳琪（中）和與會歌手一起歡唱。（記者毛莉攝）

▲屏市民歌音樂會吸引逾萬人聆賞，市長周佳琪（中）和與會歌手一起歡唱。（記者毛莉攝）

屏東市公所於前（二十）晚舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請重磅卡司齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳等重量級歌手同台演出，吸引逾萬人聆賞。

該場民歌音樂會更首度結合南台灣交響樂團與復興國小合唱團，在千禧公園演出，引領民眾重溫民歌最美好的年代。

千禧公園湧進滿滿人潮，市公所播放近三年施政亮點影片，也準備刻有市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅共二千顆，讓民眾享受聽覺與味覺的雙重饗宴。

廣告 廣告

市公所表示，這場音樂會吸引破萬人到場聆賞，足見重磅卡司魅力非凡，當熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，現場宛如大型演唱會，氣氛溫馨感人。

在許景淳演唱安可曲「廟會」時，屏東市長周佳琪與市民代表會主席林淑香一同同台演唱，再加上屏東市玉皇宮的神偶與屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊助陣，將現場氣氛推向最高潮，全場觀眾熱情回應，掌聲雷動。

屏東市長周佳琪說，民歌不僅是臺灣流行音樂的重要起點，更承載著那個年代的人們，對土地、對家鄉的情感記憶。從「外婆的澎湖灣」到「橄欖樹」，這些歷久彌新的旋律，至今依然能觸動人心，讓市民在冬夜裡感受溫暖與感動。