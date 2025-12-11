齊豫、鄭怡、葉佳修共聚屏東開唱 《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》12月20日登場

▲屏東市公所今（11）日舉辦《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》記者會，預告精彩內容並邀請大家來聽歌。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】12月20日星期六晚上請大家一起來屏東聽民歌！屏東市公所舉辦《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》12月20日晚上7點將於屏東千禧公園登場，市公所今（11）日於屏東太平洋百貨一樓廣場舉行記者會，歌手彭佳霓和復興國小合唱團搭配南台灣交響樂團伴奏，共同演唱「外婆的澎湖灣」，輕快的歌聲吸引現場許多掌聲，也預告即將到來的民歌音樂會將有更多眾所期盼懷念的歌聲，屏東市長周佳琪及屏東市民代表會主席林淑香邀請屏東鄉親和各地好友共聚屏東享受民歌之夜。

《那些年 我們一起唱過的民歌音樂會》邀請民歌界重量級卡司：「天籟之音」齊豫、民歌大師葉佳修、民歌天后鄭怡、金曲歌后許景淳、經典歌后于台煙、深受樂迷喜愛的南方二重唱，再加上南台灣交響樂團與復興國小合唱團的跨世代合作，將譜寫屏東最動人的音樂篇章。

▲屏東市長周佳琪及屏東市民代表會主席林淑香邀請屏東鄉親和各地好友共聚屏東享受民歌之夜。（圖／記者王靚慧攝）

今日的記者會中，周佳琪市長和眾多貴賓紛紛以藍白的經典穿著亮相，象徵民歌年代的純粹與自由精神，讓人瞬間回到青春歲月。周佳琪市長特別背上當年民歌手的標配木吉他，展現民歌精神「人人能唱、人人能感動」的真諦，喚起在場民眾的青春記憶。

代表會主席林淑香表示，屏東市公所舉辦的活動年年創新、主題豐富、形式多元，此次民歌音樂會更是展現市公所在文化推廣上的努力與成果。周佳琪市長表示，每段音樂可以想起一段故事，即使不是成長在民歌高峰年代，民歌也能帶來共同美好的回憶，本次活動不僅是一場音樂會，更是一場跨世代的交流，希望讓年輕朋友認識民歌的淳厚魅力，也讓走過民歌時代的人再次喚起心底最單純的感動。

為了讓鄉親朋友在享受音樂的同時感受甜蜜滋味，市公所特別準備2000顆烙印屏東市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅，活動當天民眾在市公所臉書按讚即可兌領分享甜美，周佳琪市長說，這份甜蜜不僅是美食，更是一份「屏東專屬的幸福記憶」。

市長周佳琪與市民代表會主席林淑香邀請鄉親朋友踴躍參與，活動免費入場，期盼在冬夜裡與大家共同度過一場最動人的民歌盛宴，用歌聲點亮屏東最美的夜。

▲屏東市公所準備2000顆烙印屏東市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅，活動當天與民眾分享。（圖／記者王靚慧攝）