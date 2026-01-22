齊豫5月北流開唱 回望47年音樂初心

記者王丹荷／綜合報導

唱紅半世紀經典的美聲歌后齊豫，首次個人巡演《風采依舊．在》將於5月9日唱進臺北流行音樂中心，在出道47年之際才迎來人生首次個人巡演，樂當終身音樂職人的她以1句「人生70才開始」優雅自勉不輕言退休，期許唱出經典歲月厚度與舞台自信的同時，並以淬鍊歌聲為自身音樂生涯全新篇章向全世界自我介紹。

《風采依舊．在》自去年4月從吉隆坡啟航，出道以來唱遍無數舞台的她坦言就屬此次巡演「特別緊張」，原來在她47年歌唱生涯中，過往多為合作或主題型演出，真正以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，加上這是她出道至今「唯一」、也是第1次唱超過2個城市以上的巡演，「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關。」

齊豫在籌備過程中親力親為，從選曲、曲目編排到演出內容發想都不假他人之手，兼任演唱會的製作人的她期望把這場巡演成為最忠於「齊豫本色」的1場演出，而這也正是此次演唱會名稱《風采依舊．在》的由來，也是她對自己音樂生涯的期許及初心堅持。

「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的、從容和厚度，除了藝術本身的能量之外， 也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。讓音樂回歸主角，一切都是它的服務器。」

除了透過演唱會對長久支持自己的歌迷朋友傳達感謝之意，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作「名片」，向更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，「我希望能做到，會緊張多是希望自己的狀況要好，畢竟人生70才開始，所以一定要唱好它！」

帶著《風采依舊．在》巡演唱進北流，齊豫特別將臺北場定位為「2026 版」，並透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬臺北的「限定版曲目」，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。」至於歌迷頻頻敲碗的臺語歌，她笑說：「臺語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」

而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫被問到是否會在這次「破例」開放歌迷點歌？她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她也向歌迷誠摯喊話：「歡迎大家多多賜教！」

隨著臺北場演唱會門票即將在明（23）日開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第1次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」唱歌走過47個年頭的她被外界讚為「風采依舊」，是否有退休規劃？齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像1件樂器、1個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

齊豫5月北流開唱。（滾石唱片提供）