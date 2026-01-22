齊豫5月唱進北流 心靈音樂、英文歌、台語歌成台北限定歌單

齊豫5月北流開唱，票券將於1月23日於拓元售票系統開賣。（滾石唱片提供）

唱紅半世紀經典作品的美聲歌后齊豫，在出道47年之際，首度展開個人巡演。她以「人生70才開始」為自我期許，「風采依舊．在」巡演自去年4月於吉隆坡啟動，走訪多個亞洲城市並獲熱烈回響，於5月9日登上台北流行音樂中心開唱，門票於1月23日開賣。

齊豫坦言，此次巡演是她歌唱生涯中最具挑戰性的一次，因過往多為合作或主題式演出，真正以個人名義舉辦演唱會的經驗不多，而此次更是首次，也是唯一一次跨越兩個以上城市的巡演，對她而言別具意義。

為了這次演出，齊豫全程投入籌備，從選曲、曲目編排到演出內容皆親自參與，並兼任演唱會製作人。她表示，希望透過這場巡演回歸音樂本質，忠實呈現屬於自己的舞台樣貌。台北場被定位為「2026版」，除舞台視覺全面更新外，也將規劃限定曲目，納入較少演唱的心靈音樂、佛曲、福音歌曲及英文作品，讓演出內容更趨多元。至於台語歌曲與點歌環節，她表示仍在評估中，期望在合適情況下呈現平時較少被聽見的作品。

談及是否退休，齊豫以一貫從容的態度回應，她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

