齒護未來 笑容精彩！臺南公私協力 牙科診療設備守護偏鄉36校口腔健康 創全國之冠

記者游宜橙/台南報導

為積極打造「走進校園的牙醫診間」，讓孩子不因交通不便或資源不足而錯過口腔治療，臺南市政府與中央健康保險署、台南市牙醫師公會攜手合作，共同優化偏鄉學校牙科診療設備，今年再度獲得開基玉皇宮等民間團體協助購置牙科診療設備，捐贈建功國小、將軍國小、苓和國小及錦湖國小等4校，今（7）日於七股區建功國小舉行捐贈儀式，象徵偏鄉口腔照護服務在教育現場的深化與擴展。截至目前南市已有36所偏鄉國中小學獲贈牙科診療設備，創全國之冠。

南市教育局長鄭新輝及健保署南區業務組組長林純美到場感謝捐贈牙科診療設備的開基玉皇宮、將寶實業等民間團體代表及參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師，投入偏鄉口腔保健，優化偏鄉醫療品質。尤其玉皇宮繼111年捐贈本市10所偏鄉學校牙科診療設備，今年再度送愛偏鄉，累計捐贈14校；牙醫師公會在偏鄉醫療的長期投入更是功不可沒。

市長黃偉哲表示，透過公私協力，牙科診療設備的佈建，造福偏鄉口腔健康，自110年健保署南區業務組協助媒合善化扶輪社等團體率先捐贈5校以來，陸續獲得開基玉皇宮、夢時代扶輪社、第一銀行文教基金會、幸福扶輪社等民間團體贊助。本次開基玉皇宮再度捐贈4校，截至目前南市已有36所偏鄉國中小獲贈牙科診療設備，感謝各界的善行義舉，不僅讓學生有舒適的牙科診療環境，更將醫療資源開放給社區居民共享，學校的診療室成為社區健康的重要據點，不僅守護學童，也為偏鄉社區建立起口腔醫療守護網，市府將持續支持此模式，讓「看得到牙醫、看得到改變」變成臺南偏鄉的日常。



教育局長鄭新輝指出，南市長期重視學童口腔健康，推動從學校開始的預防觀念，培養孩子正確的潔牙習慣，根據113學年度的統計資料，國中小學生齲齒率為19.38%，遠低於全國平均值（23.63%），複檢率為93.76%，亦高於全國平均值（85.88%）。除學校多元化教學活動，醫療資源的投入尤其重要，特別是偏鄉地區醫療資源不足，透過健保署的大力引薦民間資源，熱心牙醫師投入偏鄉巡迴服務，方便偏鄉學生就近接受篩檢與矯治追蹤。

健保署組長林純美也表示，臺南市偏鄉學校牙科診療設備設置已成全國典範，健保署將持續強化偏鄉巡迴醫療及健康教育能量，確保設備長期發揮效益，後續將聚焦於深化衛教與巡迴服務，使設備能真正落實於偏鄉口腔醫療保健。