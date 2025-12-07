齒輪大王新世代1》和大世代交替 沈國榮攜么女三路進擊

「Holly，機器人的案子要加速。」「一樓展間，要記得放上今年半導體展的最新設備。」9月中旬，和大集團總裁沈國榮接受本報專訪，正式採訪前十分鐘，他抓緊時間，再三向和大董事長沈千慈叮嚀各專案的細節。

成立逾半世紀的和大，早期以加工機車和農機齒輪、軸類零件為主，1970年代歷經財務危機後，由沈國榮接手並全面改組，公司於2001年轉上市，目前是台灣汽車傳動齒輪製造大廠，主要客戶除了通用、雙B等汽車品牌，也是國內第一個拿到特斯拉訂單的供應商。隨著公司逐漸做大，和大年營收也從他接手初期的6,000萬元，如今已翻了一百倍。

艱困時刻交棒 愛女肩負重責大任

今年7月和大啟動世代交替，沈國榮卸下董事長一職，交棒給二女兒沈千慈。「我看公司好像不需要我，所以才在這個時間點交棒。」他笑說，以往到國外出差，手機都會一直響，很多事情都要他再三確認，「但這幾年就算出國十幾天，也都沒有接到公司的電話，我就想：『時候到了。』」

但消息一出引發外界譁然，因為現階段和大正面臨巨大挑戰。攤開公司財報，自2022年營收創下73.4億元新高後，營運狀況逐年下滑，去年營收約57.7億元、每股盈餘0.7元，今年上半年營收23.7億元、每股虧1.91元，已連續兩季出現虧損。

沈國榮直白地說：「最近和大狀況確實不太好，所以我才要退下來，為公司找新的出路。」他觀察，這幾年傳統燃油車需求下降，中國大陸電動車崛起衝擊特斯拉銷售，加上關稅、匯損等問題影響，公司轉型成了當前最重要的課題，於是他當機立斷，把和大交給早已能獨當一面的沈千慈，自己則負責集團的轉型大計。

從車用齒輪到AI應用 和大多角化布局搶攻新藍海

外界可能不知道，沈國榮為了讓和大轉型，其實鴨子划水多年，過去這段時間，他只要發現合適標的就會出手併購，包括華豐、健信、高鋒、瑞利等公司，以及今年陸續吃下的達佛羅、邦泰，旗下關係企業與交叉持股的公司，合計約十家。

今年3月，沈國榮更帶領和大跨足半導體領域，成立新公司「和大芯」，主攻CoWoS先進封裝的中後段檢測設備。該公司已在近期半導體展亮相第一代封測分選原型機，展示最新研發成果，「這不是一時興起，未來我們還會陸續擴大投資。」他神情堅定地說。

沈國榮指出，和大與關係企業高鋒長年深耕齒輪檢測與精密機械組裝，所累積的技術底蘊，正好與半導體封裝測試設備高度契合。據悉，目前公司已在今年半導體展推出第一代封測分選原型機，展示最新研發成果，預計今年底前將測試機送交客戶驗證，若順利通過，明年8月就可以進行出貨，瞄準一年高達3,000億元的市場版圖，培養新一代利基產品。

「新一代設備的核心優勢在於冷卻效率與自動化設計，只需12分鐘即可從攝氏170度降至零下40度，效率是同業三倍，且體積小、能自動上料。」沈國榮越說越得意，按他規劃，初期每月可量產約40台，預估2027年可生產500～600台，2028年可達1,000台，屆時可貢獻營收約60億元。

除了跨足半導體封測，和大也布局AI機器人與無人機，「目前機器人的部分，已經跟國內外三家廠商進行洽談，預計明年可以量產；另外，公司已著手與國內外無人載具供應鏈洽談合作，未來將展開合作研發與製造，積極搶進國防軍工產業的龐大商機。」

整合旗下十家企業 沈國榮推和大轉型控股公司

沈國榮信心滿滿地說：「未來和大將轉型為控股集團，希望透過制度化的管理，讓旗下公司整合的效益最大化；另一方面，除了既有的汽車零組件，機器人、無人機、半導體封測等三大領域，也將是我們的發展重點。」

他坦言，集團版圖雖然擴張，但若沒有控股公司統合，容易造成資源分散與效率不足，「必須要有一個中央指揮部來統籌，才有辦法打群架。」控股化後，可以將研發、人力、資金更有效率地運用，尤其在進軍新事業如半導體設備、無人機等領域時，更需要集團內部的協作與支援。

沈國榮將今年定調為轉型控股公司元年，目標明年底前完成架構，預計三年內成為國內最大的汽車產業控股集團，屆時年營收可達300億元。看來，和大世代交替不是單純的交棒，也是公司邁向下一個里程碑的起點。