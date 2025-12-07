齒輪大王新世代2》棄金融業高薪 沈千慈花20年成和大董座

今年中，沈國榮卸下和大董事長大位，交棒給女兒沈千慈。外界看她是嬌滴滴的公主，其實在和大已經歷練超過20年。

從金融高薪轉身投入製造業 千金公主基層一路做起

沈千慈出生於1979年，自美國加州大學爾灣分校經濟系畢業後，進一步取得美國彼得杜拉克管理學院MBA碩士，原本要進花旗銀行工作，後來在父親的勸說下進到和大，一路從基層做起，不僅參與和大美國分公司的創辦，也在公司各單位任職，2020年升任執行長進入接班梯隊，負責國際採購及新產品、新技術的研發。

今年7月和大啟動世代交替，沈國榮卸下董事長一職，並交棒給沈千慈。「我看公司好像不需要我，所以才在這個時間點交棒。」他笑說，以往到國外出差，手機都會一直響，很多事情都要他再三確認，「但這幾年就算出國十幾天，也都沒有接到公司的電話，我就想：『時候到了。』」

沈千慈三路並進 把和大推向更大的舞台

隨著和大世代交替，公司也開啟新的篇章，未來將多角化布局，積極跨入機器人、無人機、半導體封測等三大領域。沈千慈強調：「這些東西，其實都沒有脫離本業。」齒輪的應用遍及日常生活，從汽車傳動到精密設備，都是不可或缺的核心零件。

她以人形機器人為例，行星減速機、諧波減速機等關節零組件，本質上都是由齒輪組成的精密機構，能將馬達的高速轉動轉換為低速高扭力輸出，決定了機器人的靈活度與穩定性。而和大在齒形設計、精密加工與檢測累積數十年的經驗，正好能跨界切入這個市場。

美國水牛城新基地啟動 和大催生汽車零件產業聚落

另一方面，和大正加速海外布局，面對美國「在地製造」政策與高關稅壁壘，目前已在美國水牛城收購既有廠房，未來將帶動多家零件廠跟進，打造出全新的汽車零件產業聚落。

據悉，和大原訂墨西哥州設廠進度落後，預計2030年才能完工，於是公司改變策略，在美國水牛城買下現成廠房，決定以最快速度投入生產，藉此搶佔在地供應鏈席位。由於水牛城新基地的設施條件完整，擁有蒸汽、污水處理及儲水池等基礎建設，甚至保留部分機車與輪胎生產設備，可立即整合運用，預估2027年就能投產。

隨著和大進駐後，目前已有加拿大橡膠製品廠表達承租意向，未來和大旗下華豐、健信、邦泰等公司也計畫進入同一園區，形成產業聚落。

沈千慈分析：「這不僅讓和大得以兼顧內部資源整合與關稅規避，還能利用稅負差距換取市場價格優勢；另一方面，水牛城新基地投入生產後，台灣產能將逐步釋放出來，讓國內工廠可以轉向更高階或新領域的產品線，同時也能服務歐洲市場。」

看來，從父親手中接下重責大任的沈千慈蓄勢待發，讓人期待和大未來的新局面。