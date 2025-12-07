齒輪大王新世代3》從吳火獅祕書到齒輪大王 沈國榮領軍和大衝刺300億

今年76歲的沈國榮出身雲林，自學生時期便表現優異，高中考進台北建國中學，與前總統馬英九、新光集團吳東明是同窗，大學畢業後赴澳洲取得企管碩士，返台後，在吳東明牽線下進入新光集團，成為創辦人吳火獅的祕書長達14年。

從吳火獅身邊走向齒輪世界 他用半生打造齒輪帝國

1986年吳火獅過世，沈國榮便離開新光集團，開始尋找新出路。一次偶然的機會，他陪同在華南銀行工作的同學前往和大，處理公司倒閉後的債權問題，「我走進廠區時，心裡突然有個念頭，既然所有會動的東西都需要齒輪，只要打好基礎，未來就能拓展到不同產業。」這個想法，讓沈國榮決定買下和大，從此開啟與齒輪的不解之緣。

接手和大以後，沈國榮全面改組，不僅讓公司於2001年轉上市，還成了台灣汽車傳動齒輪製造大廠，主要客戶除了通用、雙B等汽車品牌，也是國內第一個拿到特斯拉訂單的供應商，和大年營收也從他接手初期的6,000萬元，如今已翻了一百倍。

從車用齒輪跨向半導體設備 和大搶攻新藍海

在沈國榮帶領下，和大事業版圖也持續擴大，除了傳動系統，也跨足輪胎、鋁輪圈、工具機、汽車鈑金等不同領域，今年3月，他更帶領和大跨足半導體領域，成立新公司「和大芯」，主攻CoWoS先進封裝的中後段檢測設備。

沈國榮對外喊話：「接下來，除了既有的汽車零組件，機器人、無人機、半導體封測等三大領域發展，也將是我們發展的重點。」目標3年內讓集團整體營收突破300億元。

匯率與關稅壓力大 和大總裁籲政府扶植傳產

但話鋒一轉，沈國榮卻憂心忡忡地說：「這幾年，傳統產業真的很慘！」匯率與關稅正成為企業經營的兩大壓力來源，傳產若缺乏政策支持，恐在全球競爭中逐漸失勢。

2025年是台灣製造業驚濤駭浪的一年，隨著國際環境急遽變化，企業正承受前所未有的挑戰。沈國榮指出，川普推動對等關稅談判，加上美國再度啟動「232條款」及「301條款」調查，對台灣出口衝擊嚴重。「雖然和大本身多數產品未直接遭課徵，但壓力已轉嫁到客戶端，整體供應鏈投資信心明顯下降。」

但比起關稅，匯率帶來的影響更大。沈國榮直言：「美國總統川普隨便講一句話，就會影響到匯率的變動，誰也沒有辦法封住他的口。」他指出，廠商最怕的就是這種無法掌控的不確定性，尤其傳產毛利有限，匯率稍有波動就可能把利潤完全吃掉。

沈國榮話說得直接，「現在大家都在談半導體、AI，傳產越來越邊緣，資源就越來越少。」他認為，傳統產業並非夕陽產業，只要能升級轉型，依舊能在國際市場找到立足點；但若長期缺乏政策與資源支持，將面臨被淘汰的風險。

面對困境，沈國榮呼籲政府應調整產業政策，「政府現在太偏重電子業，對傳產的支持太少。土地、人才、資金，這些傳產都缺，如果沒有政策幫忙，業者很難競爭。」他強調，傳產是台灣發展的根基，唯有政策資源更平衡，台灣產業發展才能避免失衡。