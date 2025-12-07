齒輪大王新世代4》他們不當嬌嬌女 千金公主扛接班大任

今年7月，齒輪大王沈國榮卸下和大董事長大位，交棒給女兒沈千慈。事實上，這幾年不少企業都打破子承父業的傳統，包括龍巖李凱莉、寶成蔡佩君、誠品吳旻潔、王道銀行駱怡君都是代表。

龍巖李凱莉 大刀改革重整殯葬龍頭

2020年底，國內殯葬業第一把交椅龍巖啟動接班計畫，由李世聰長女李凱莉接任董事長，作為新一代掌門人，她上任後大刀闊斧改革，不僅將公司經營層大換血，同時重整禮儀流程並推動數位化，之後還把夫婿拉進董事會，強勢作風引發各界關注。

低調的李凱莉過去鮮少出現在媒體版面。她擁有美國哥倫比亞大學MBA學位，畢業後赴香港發展，先後待過資產管理公司與國際大型會計事務所，履歷亮眼，儘管在殯葬業沒有實績，但她進到龍巖後，積極將所學應用在公司上。一名老臣曾說：「Kelly個性跟她父親很像，有乃父之風。」

蔡佩君32歲那年接下執行長一職，成為全球鞋業代工龍頭第二代掌門人。(圖／寶成提供）

寶成蔡佩君 用鐵腕扭轉世界最大鞋廠

寶成蔡佩君自美國華頓商學院畢業，32歲那年接下執行長一職，成為全球鞋業代工龍頭第二代掌門人。

但她接班那年，寶成正面臨成本飆升、工廠效率下降、國際品牌客戶壓力加劇的三面夾擊，因此上任不久後，就陸續砍掉近百名經理、協理級以上的員工，強悍的管理風格，被外界稱為「鐵血公主」。如今寶成走過低谷，2024年營收2,638.2億元，全年稅後純益達160.4億元、年增逾50.9％，創新高。

在吳旻潔帶領下，誠品近年展現新面貌。（圖／誠品提供）

誠品吳旻潔 接住父親留下的精神

誠品吳旻潔則因創辦人吳清友逝世，被迫接下重責大任，儘管這幾年面對網路書店衝擊、消費習慣改變等多重挑戰，但她逼自己成長，不僅學會看營運細節，也推動組織變革，更重要的是，她延續父親「以閱讀與生活美學療癒城市」的初心，同時展現屬於新世代的經營樣貌。

我們可以看到，在吳旻潔帶領下，誠品從一本書的入口延伸成一座城市的文化場域，在實體書店的衰退與租金壓力下，她選擇以更彈性的店型、更數位化的服務與更多元的內容回應市場，讓誠品在劇烈變動的商業環境中，依舊保有溫度、也保有前進的方向。

王道銀行2020年進行世代交替，當時董事長駱錦明宣布卸任，交棒給女兒駱怡君。（圖／王道銀行提供）

王道銀行駱怡君 打造「科技×綠色金融」新面貌

而王道銀行也在2020年進行世代交替，當時董事長駱錦明宣布卸任，交棒給女兒駱怡君。

駱怡君擁有麻省理工學院企管碩士學位，思維更貼近國際金融潮流，接棒以來，她推動內部流程數位化、銀行雲端運算技術升級，也讓O-Bank成為國內ESG行動最積極的銀行之一；如今公司每年獲利穩定成長，去年每股盈餘首度站上1元，繳出亮眼成績。