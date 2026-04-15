龍之助玩具爆紅 社會局：木育設計走向國際舞台

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（記者陳志仁／新北報導）新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩內，有一隻名為「龍之助」的恐龍造型水車裝置，牠喜歡「吃」木球，搭配大型木球池，成為小朋友最愛的互動設施；孩子們將木球投入裝置後，機關運轉會發出咕嚕聲響，增添遊戲趣味，也讓該設施成為館內人氣焦點。

「龍之助」的創作者為張宇文，他自小受到阿嬤影響，常以酢漿草鬥草、竹片製作竹蜻蜓，培養動手創作的興趣；後來為了寶貝女兒，專程為她設計玩具，沒想到這一初衷，讓他後來一頭栽進木育玩具裡，逐步走上文創設計之路，並以親子互動與環保理念為核心。

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張宇文高職就讀製圖科，後於亞東科技大學材料纖維系畢業，結合工程繪圖與材料背景，使作品在結構設計上更為精準；他設計的木質存錢筒彈珠檯曾獲台灣玩具圖書館木育玩具競賽冠軍，後續多年指導學生參賽亦獲「金趣味獎」佳績，並曾擔任評審。

新北市政府社會局指出，張宇文除「龍之助」的作品外，他設計的「上升黑熊」曾被僑委會與外交部採購作為贈送外賓禮品；「心投意合」環保教育遊具，也曾赴美國猶他州達文西博物館展出，作品逐漸走向國際舞台。

張宇文指出，在3C時代下，兒童容易長時間接觸螢幕，缺乏實際互動，因此他強調玩具應回歸「手腦並用」，讓孩子在操作中理解原理，也促進親子共同參與與互動；木育玩具不僅是娛樂工具，更是教育媒介，透過組裝與操作，引導孩子理解結構與科學概念，並在過程中培養專注力與創造力。

張宇文也分享，其創作靈感來自多元文化背景，從基督教家庭到佛教與原住民文化接觸，使其作品融合不同元素；例如「蛇紋文化棋」便結合魯凱族百步蛇意象，轉化為兼具文化學習與遊戲性的桌遊。

張宇文的工作室裡擺滿了收集自世界各地的玩具，他正帶著一群不同年齡的團隊，利用開發設計的文創玩具，不僅讓親子共融、老少共玩，還能透過玩具與世界接軌，成為永續發展的具體實踐者。

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