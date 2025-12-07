「龍之子」前進日職！ 徐若熙確定加盟年底簽約 軟銀靠這招打敗道奇

日本職棒軟銀鷹確定簽下味全龍王牌投手徐若熙，根據《日刊體育》報導，徐若熙將在年底正式宣布加盟軟銀，結束數週來的旅外動向揣測。軟銀從一開始開出3年總值15億日圓（約新台幣3億元）的優渥合約，加上球團會長王貞治親自出動，最終成功擊敗日本火腿隊、美國洛杉磯道奇隊等競爭對手，贏得這場跨聯盟搶人大戰。



王貞治親自出馬 軟銀高層「誠意滿滿」

為了延攬徐若熙，軟銀球團高層在例行賽期間多次親赴台灣觀察、接觸，11月初徐若熙赴日時，球團特別安排參觀位於筑後的二軍本部，並安排與王貞治餐敘。軟銀首席棒球總管城島健司更多次來台溝通，展現球團網羅徐若熙的決心。這番誠意最終打動徐若熙，讓軟銀在投手陣容上再添即戰力。

廣告 廣告

徐若熙在休季宣告行使旅外權利後，引發多支美、日職球隊高度興趣。日本火腿隊展現高度興趣，美國道奇隊等大聯盟球隊也一度加入競逐，形成跨聯盟搶人大戰。然而，軟銀從一開始便以優渥條件佔據領先地位，最終成功簽下這位台灣球界新星。

軟銀同時網羅古巴新星

報導也指出，軟銀也將以育成合約簽下古巴18歲內野手莫雷諾（Jonathan Moreno）。雖以育成合約形式加入，但莫雷諾原本同時受到多支大聯盟球團關注，被視為極具發展潛力的頂級新星。因手續流程關係，莫雷諾的正式簽約宣布將順延至明年初，但雙方已就多年合約達成大致共識。

莫雷諾攻守俱佳被視為「中線主力」

莫雷諾在今年9月的U18世界盃棒球賽表現亮眼，出賽8場，23打數敲出8支安打，包含1支三壘安打，貢獻4分打點，選到3次保送，攻下9分。打擊三圍 .348/.435/.393，攻擊指數 0.828，勇奪賽會「最多得分」與「最佳守備獎」兩項個人獎，被球探評為攻守俱佳、具備未來主力中線野手潛力。