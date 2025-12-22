「龍之子」徐若熙傳15億日圓加盟軟銀鷹！ 日媒讚「台灣K博士」

味全龍球員「龍之子」徐若熙今年球季結束後行使旅外球員權利，這期間美職洛杉磯道奇、日職火腿鬥士都有意願簽下他，而今（22）天最終結果出爐，徐若熙以3年、總額15億日圓（約台幣3億）加盟福岡軟銀鷹，日媒讚他是「台灣K博士」，徐若熙也表示，感謝軟銀鷹隊對他的信任，給他挑戰更高水平的機會，他同時不忘感謝味全龍隊的球員夥伴，讓他成長、給予支持。

徐若熙2019年在中職選秀會，以首輪第六順位加入味全龍，展開他的中職生涯，2021年一軍初登板，就繳出11次三振無失分，最快球速更飆到154公里，2023年助隊拿下總冠軍，更奪得同年台灣大賽MVP，今年世界棒球經典賽資格賽中，他也是中華隊王牌投手。

25歲的徐若熙今年球季結束，行使旅外球員權利，味全龍和軟銀鷹22日宣布，徐若熙正式加盟軟銀鷹，味全龍表示，徐若熙將帶著象徵王牌投手的背號「18號」球衣，把他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往福岡軟銀鷹的投手丘，球團感謝他在效力期間對球隊的全力付出，祝福他在日職賽場成就輝煌。

而軟銀鷹也在官網公告徐若熙的加入，日媒更為他冠上「台灣K博士」封號，對此徐若熙表示，衷心感謝軟銀鷹隊對他的考察、信任，以及給他挑戰更高水平的機會，「能夠成為一支歷史悠久、戰績輝煌的球隊的一員，感到無比榮幸」，同時他也向味之龍隊的每一位成員致以最深切的謝意，據了解，徐若熙加盟記者會將在26日於台灣舉行，明年1月將在日本舉辦。





