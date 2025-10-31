「龍之子」徐若熙掀搶人大戰 傳軟銀端出3年10億日圓大約

據傳福岡軟銀準備端出3年10億日圓的合約搶下徐若熙。（味全龍提供）

中職味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙日前行使旅外自由球員權利，宣布挑戰旅外。日媒今（31日）報導，據傳剛奪下「日本一」的福岡軟銀，計畫開價3年10億日圓（約新台幣2億元）合約搶人。

綜合日媒報導，昨（30日）才在日本大賽以4比1擊敗阪神、抱回隊史第12座總冠軍的軟銀，經過球團多次來台考察，準備端出3年10億日圓附帶激勵獎金的大約，展現球團誠意。錯過「日本一」的阪神同樣將徐若熙視為來季外援的補強選項之一。

日媒報導，包含福岡軟銀、日本火腿、歐力士球團都曾在季初來台觀察徐若熙投球，甚至MLB洛杉磯道奇早季初就派人駐台觀摩，足見這位25歲的台灣投手潛力十足，預料徐若熙將引發日美之間的搶人大戰。

徐若熙本季先發19場，拿下5勝7敗，防禦率2.05，114局投球飆出120次三振，雙雙寫下生涯新高。徐若熙中職生涯共出賽64場，當中60場先發，繳出16勝18敗成績，投出349次三振，期間幫助味全龍在2023年登頂，他也收下該年台灣大賽MVP。

