「龍之子」起飛日本！徐若熙傳獲軟銀3年15億日圓大約

（記者石耀宇／綜合報導）台灣職棒味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙，傳出已與日本職棒福岡軟銀鷹隊談妥加盟共識。綜合日、台媒報導，軟銀預計端出3年總額約15億日圓（約新台幣3億元）的合約網羅這位25歲右投，相關細節有望近期對外公布。

圖／台灣職棒味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙。（資料照）

徐若熙季後行使旅外自由球員資格後，立即成為日、美職棒爭奪焦點，包括軟銀、日本火腿、歐力士，甚至美職道奇都曾多次派球探來台觀察。日媒形容他是「強力的台灣製右投」，軟銀更在11月邀請他赴福岡參觀看球場與球團設施，會長王貞治親自出席餐敘，展現極高誠意。

廣告 廣告

日本與台灣媒體披露，軟銀提供的是一紙3年約15億日圓的大約，折合年薪上看新台幣1億多元，與他在味全龍時期年薪相比，薪資推估放大逾20倍。也有台媒引述消息人士指稱，實際總額可能接近3年約1000萬美元（約新台幣3.2億元），但相關數字尚未獲軟銀官方證實。

在轉隊機制部分，味全龍做為培養球隊，預期可依旅外條款取得約200萬美元（約新台幣6000多萬元）的轉隊補償金，為中職球團帶來可觀收入。

徐若熙2019年加盟味全龍以來，只要保持健康，一直被視為中職少見的壓制型本土王牌。本季先發19場，戰績5勝7敗、防禦率2.05，在114局投球中送出120次三振，生涯曾拿下2023年台灣大賽MVP。如今若順利穿上軟銀球衣，將成為新一代旅日「台灣王牌」，其在日職舞台的表現備受各界期待。

更多引新聞報導

才爆油污又出事！基隆暖暖溪驚見「白色泡沫」疑偷排

酒駕撞碎青春人生！23歲清潔員慘死 遺體動用5名修復師

