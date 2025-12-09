「龍五」之子罕見淚崩！向佐鏡頭前哭訴「娛樂圈的人很恐怖」

娛樂中心／程正邦到島

在外界眼中，41 歲的向佐無疑是含著金湯匙出生的天之驕子。他的父親「龍五」向華強是香港「中國星集團」的主席，與太太陳嵐在香港演藝圈呼風喚雨，具有舉足輕重的地位。向佐從英國留學返港後，選擇進入演藝圈後，向華強豪砸數億資金捧他出道。向佐近年因參與真人秀節目，與台灣女星郭碧婷相識、結婚生子，可謂事業家庭兩得意。

然而，這位看似人生勝利組的星二代，近日卻在鏡頭前罕見情緒失控，淚崩哭訴娛樂圈的複雜與恐怖，引發網路熱議。

41歲向佐鏡頭前哭訴「娛樂圈的人很恐怖」。（圖／翻攝尋真之地微博）

節目中情緒潰堤：不想變複雜 「我覺得他們很恐怖」

向佐近期參與了一檔與藏族青年丁真合作的文旅漫遊紀錄片。在節目鏡頭前，他情緒潰堤，哭著向丁真訴說自己對娛樂圈的真實感受：「我從小在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，所以我就覺得不想變複雜，我覺得他們很恐怖。」他一邊擦拭眼淚，一邊不斷強調「人很恐怖的」，展現出極大的心理壓力與不安。

這段對話讓網友們一時間感到錯愕：「誰勸誰啊？反了吧？」許多網友也忍不住吐槽向佐：「你老爸罩著，你還害怕，其他人怎麼活？」點出他身為頂級星二代的身份與其展現的恐懼之間的巨大反差。

24歲藏族青年丁貞開導向佐，「扛不住的話，別混這圈子了。」（圖／翻攝尋真之地微博）

藏族青年開導：扛不住就別混這個圈子

諷刺的是，向佐的情緒低落，竟得到了來自遠離塵囂、年僅 24 歲的藏族青年丁真的反向開導。

丁真以樸實卻堅定的語氣勸慰向佐：「你遇到複雜事情的時候，你要扛得住，如果扛不住的話，那你別混這個圈子了。」這句直白而中肯的勸誡，更讓向佐當場淚如雨下。他透露，心中最好的生活是能與家人們輕鬆地在一起，過著簡單的日子，並建造自己心目中的房子，似乎已對圈內生活感到疲憊。

向華強（右）近期承認自己唯一捧不紅的人，就是兒子向佐。左為向太陳嵐。（圖／翻攝自向華強微博）

向佐澄清「暫無退圈想法」 承諾守護內心「不想長大的小孩」

針對外界對於他是否可能「退圈」的猜測，向佐今（9日）在個人微博發文澄清。他開玩笑地表示自己暫時沒有退圈的想法，「大房子還沒蓋好呢」。

他坦言，這次在節目中與丁真說了很多藏在心底的話，並進一步解釋自己的觀點：「人變得複雜並不是一件好事，守護心裡那個『不想長大的小孩』才是最重要的」。

向華強多年來打造過無數票房作品，自信滿滿的他曾豪語「沒有我捧不起來的演員」。不過向華強近日在網路影片中坦承，自己唯一失手的人，就是兒子向佐，還為此付出高昂代價。向華強無奈表示︰「這是我電影生涯最大的敗筆，也是上天給我的提醒。」

