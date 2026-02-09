龍井分駐所新所長上任 祝賀花藍一整排超壯觀

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導

台中市警局烏日分局，日前舉辦龍井分駐所新任所長，布達交接，分駐所門口，排滿超過20個祝賀花籃，相當壯觀，畫面被po上網，被網友酸，搞得好像警政署長上任。引發熱議後，新任所長王奕程，親上火線出面說明，他說這些花籃，都是前單位警友和同事送的，當天晚上已經分送志工跟警友。

滿滿滿的花籃，左邊排不夠，右邊也是排滿滿，總計超過20盆花籃，大排長龍，這裡是台中龍井分駐所門口，有民眾拍下畫面po網說，長官上任大排長龍鮮花籃，引發網友熱烈討論，有人酸這排場搞得好像署長上任，一個分駐所所長，實在有點扯，更有人說，請廉政署派員，看看是誰送的。不過，也有人來留言，這是我們以前的副所長，工作很認真、負責，對待同仁非常好。

附近民眾：「很少會有什麼所長，上任會用這樣。」

附近民眾：「（歷任的新所長到任），（有看過這麼多花籃嗎），第一次看到耶。」

當地民眾直呼，從沒看過一個警所，門口會有這麼多花籃。烏日分局這個月3日，舉行新、卸任所長布達典禮，新所長還沒報到，前一天晚上，花籃就已經占滿分駐所前的空地，連分局長看了都很驚訝，直誇所長人緣真好。

龍井分駐所長王奕程：「這些祝賀花卉，來自我過去服務單位的同事，警友、地方仕紳，分局長就是表示肯定啦，就是說我人緣很好這樣子。」





這個所長到底什麼來頭，能收到這麼多花籃。王奕程73年次，一開始從警，先在保五總隊當基層警員，接著特考進入警大念公共安全學系，曾在霧峰分局成功所當副所長，再升任四德所所長，新調任烏日分局龍井分駐所所長，從警資歷大約17年。連所內的志工媽媽都說，從沒看過這麼多花籃，過年快到了，看起來特別喜氣。

龍井分駐所志工：「看起來就很熱鬧很喜氣，心情就很好啊。」





雖然花團錦簇一片喜氣，但分駐所畢竟是公家單位，所長當天晚上，就將花籃分送給大家，清空門口，最後只留五盆在分駐所當點綴，希望外界不要過度解讀！





