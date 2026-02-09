龍井分駐所長上任 警所門口「變花海」掀網議

台中龍井分駐所。（圖／東森新聞）





警所門口「變花海」，引發民眾議論紛紛，原來是台中龍井分駐所新任所長上任，門口放了30多個花籃，排的滿滿滿！民眾直呼陣仗超大，還以為是警政署長上任。警友緊急幫忙澄清，因為所長身高超過185公分、人緣又好，才有那麼多同仁警友送花籃祝賀幾乎將整個派出所門口都堆滿花籃，像是另類的警局花海。

台中龍井分駐所前從左到右都被花籃包圍住，甚至無障礙坡道旁也全都是，算一算將近30籃，門口上的LED燈寫著「台中市政府警察局烏日分局龍井分駐所新卸任所長布達典禮」，網友路過時，拍下發文稱長官上任大排長龍鮮花籃，陣仗超大堪比局長等級。

烏日分局龍井分駐所所長王奕程：「這份突來的溫暖與熱情，讓我感受非常感動，由衷的感謝大家的，支持與肯定，由於多數是高腳花籃，而派出所前腹地有限，因此看起來格外壯觀。」

祝賀花圈於布達前就堆滿龍井分駐所，由於警所前廣場狹窄，看起來整個陷在花海裡，而貼文一出卻被網友質疑，這誇張欸還以為是警政署署長，不知道的還以為是哪個明星來，這樣實在是太高調了。

烏日分局龍井分駐所所長王奕程：「這些祝賀花卉，來自我過去服務單位的同事，警友與地方仕紳，在得知我調任龍井分駐所後，大家特別在，布達典禮前一天送來祝賀。」

台中市烏日警分局，舉辦龍井分駐所及追分派出所，新、卸任所長布達交接，花籃多到引發關注，不過許多同仁為新所長叫屈，說他身高超過185公分人緣好，才發自內心送花祝福，拜託外界不要過度解讀。

烏日分局龍井分駐所志工：「可能是上任跟卸任兩個一起，交接在這裡，這樣（花籃）是比較多。」

烏日分局龍井分駐所所長王奕程：「典禮結束後，我也將花卉，分享給所內志工與警友，讓花有更好的去處與意義。」

警方也強調，王所長曾於霧峰分局成功派出所擔任副所長、四德派出所擔任所長，服務期間與地方仕紳跟警友相處融洽，才會累積眾多人脈，而所長王奕程在3號布達後，立即將花卉轉送志工，作為種植及花藝教學用途。

