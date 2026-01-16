龍井區河濱福田運動公園再進化 中市運動局斥資１３００萬打造１公里長運動廊帶

龍井區河濱運動廊帶全新升級，打造一公里運動空間。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為優化龍井區居民日常運動與休閒環境，台中市政府運動局攜手台灣電力公司，升級「龍井河濱福田綜合運動公園」，該公園位於台中市與彰化縣交界、鄰近烏溪河畔，是當地居民重要活動休閒場地。優化工程分兩期投入約一千三百萬元，打造長達一公里的河濱運動廊帶，串聯壘球、籃球、足球及槌球等運動設施，提供更安全、舒適且連續的運動場域。

運動局表示，第一期工程已於一一三年十月完成，投入約三百萬元進行整地與排水改善，並鋪設天然百慕達草皮，建置多功能足球場，提升場地品質與使用穩定度。因應在地居民與體育團體實際需求，在地方協助爭取下，成功取得台灣電力公司基層促協金補助八百萬元，並由市府配合編列二百萬元推動第二期工程，全面優化河濱沿線運動設施，並於去年底完工後陸續開放使用。

運動局說，第二期工程重點在於「串聯」與「加值」，除完善場內維修便道，讓壘球場可直通槌球場，提升選手、器材運送及身障朋友通行的便利性外，也增設壘球投捕練習場，提供賽前暖身使用；另新增多功能草皮運動場，可支援足球及多元運動活動，並於籃球場增設圍網等附屬設施，全面提升場域使用機能與安全性。