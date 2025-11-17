龍井圖書館撒石灰防蛇 農業局：整理環境防範比較有效

〔記者歐素美／台中報導〕前天有一名女子在台中市龍井圖書館遭眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市野生動保育學會指出，石灰完全沒有防蛇效果，不如在門口立尊土地公可能更有效。台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的防蛇法經實驗結果成效不大，最好整理並巡視周遭環境防範。

台中市野生動物保育學會在臉書粉專發文表示，圖書館出現蛇和館方沒關係，都市有蛇很正常，但出現蛇應提供正確資訊，相信石灰可以防蛇，不如在門口立尊土地公可能更有效，強調石灰完全沒有防蛇效果。

台中市農業局林務自然保育科表示，石灰防蛇是古早的傳說，後來經研究單位實驗，在蛇四周灑一圈石灰，蛇仍會爬過石灰，除非蛇的皮膚有傷口，才可能會猶豫。

農業局林務保育科表示，龍井圖書館附近有龍井大排和草叢，館方可注意四周環境清潔，防鼠和昆蟲等蛇的食物出現，孔洞和水管如果可能是蛇進館方式，可在孔洞處加裝濾網。

