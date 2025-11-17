龍井圖書館有蛇！台中女被咬傷送醫 蛇品種曝光：毒性恐致命

記者林意筑／台中報導

台中市龍井區「龍井圖書館」驚見眼鏡蛇！今日中午12時許，有名41歲女子在一樓書報閱覽室看書時，遭一條眼鏡蛇咬傷，經消防人員到場將女子送醫治療，並通知農業局廠商到場進行捕蛇作業，對此農業局表示，經捕捉並查出蛇的種類屬「舟山眼鏡蛇」，將送交有研究需求的學術單位，再帶至深山回歸原本棲地。

據警方說明，女子當時正準備離去，當她走到圖書館一樓大門口按開自動門時遭蛇咬傷，推測該蛇可能當時也想鑽進屋內，而並非原本就在圖書館內，由於圖書館附近有條排水溝，應是從排水溝跑出來後往圖書館方向鑽，目前排除人為介入因素。

農業局廠商順利抓到蛇隻。（圖／翻攝畫面）

龍井分館主任陳秋華說，該隻眼鏡蛇並非原本就在館內，而是在入口處，後來才進到屋內。事情發生後，館內已檢視全館，確認沒有其他的蛇，同時也買了石灰粉會在館的四周灑放，避免有蛇出沒。

據了解，舟山眼鏡蛇的毒性非常強，主要包含細胞毒素和神經毒素。神經毒素會破壞神經系統，導致呼吸困難甚至死亡，而細胞毒素則會引起傷口局部疼痛、腫脹、潰爛和壞死，且毒性恐致命，但若能及時送醫並注射抗眼鏡蛇毒血清，可把死亡率降至非常低。

