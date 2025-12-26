龍井地政事務所推「地籍＋稅籍異動即時通」一站式服務

記者張妤甄／臺中報導

為積極因應不動產詐騙及偽造冒名移轉等不法情事，中市府地政局所屬臺中市龍井地政事務所率先與中市府地方稅務局沙鹿分局展開跨機關合作，正式推出「地籍＋稅籍異動即時通」一站式申請服務，透過地籍與稅籍雙重即時通知機制，建構更周延、綿密的不動產防詐安全網。

地政局長曾國鈞今（26）日表示，不動產往往是民眾一生中最重要的資產，一旦遭遇詐騙或不當移轉，對個人與家庭造成的衝擊難以承受。近年各機關持續推動多項防詐措施，若能進一步透過跨機關整合與合作，將可大幅提升防詐效能。此次由龍井地政事務所率先試辦，攜手稅務機關推動「地籍、稅籍異動即時通」整合服務，讓民眾一次申請即可同時獲得雙重通知保障，提供更即時、完善的不動產安全防護。

龍井地政事務所主任林佳慧指出，龍井地政秉持「便民、防詐、即時」的核心理念，主動邀請稅務機關攜手合作，打破機關間既有藩籬，讓民眾可在同一窗口完成地籍異動即時通與稅籍異動即時通的申請作業，大幅減少往返奔波與行政程序，兼顧效率與便利性。同時，雙方也在防詐宣導與教育訓練方面深化交流合作，不僅強化第一線同仁的識詐與應變能力，也逐步形塑「稅務預警、地政把關」的雙重防線，提升整體防詐層級。

中市地稅局沙鹿分局主任張玲蘭表示，財政部已自114年7月1日起正式推出「稅籍異動即時通」服務，民眾完成申請後，名下不動產如有申報土地增值稅或契稅，系統即會透過手機簡訊或電子郵件主動通知所有權人，協助即時掌握不動產異動資訊，有效預防遭詐騙冒用或不當移轉。該項服務理念與「地籍異動即時通」高度一致，因此非常樂見此次與龍井地政事務所的合作，共同守護市民珍貴的財產安全。

龍井地政事務所表示，此次推出的整合式一站式服務，不僅展現跨機關合作的行政效能，也實質提升不動產防詐的防護層級。未來將持續蒐集實務推動經驗，回饋地政局及相關機關，滾動檢討並精進服務內容，期盼透過更完善的制度設計，全面守護市民不動產與財產安全。

龍井地政事務所推動「地籍＋稅籍異動即時通」一站式服務。（中市府地政局提供）