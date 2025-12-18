龍井豬場遭控疑餵廚餘 獸醫師抱屈

台中市龍井區1處養豬場被檢舉疑用廚餘養豬，中市府稽查發現飼料槽放置以水混合的飼料及麵包，將依《動物傳染病防治條例》、《飼料管理法》重罰。該養豬場特約獸醫師紀又銘18日表示，據豬農所言，「養豬場內都還在吃飼料，只是廚餘桶放在豬舍外面，遭人隨手丟棄。」對此，台中市農業局回應，該養豬業者已遭市府查獲違法使用廚餘養豬，將依法開罰。

紀又銘說，龍井該養豬場雖有牧場登記，但豬隻飼養數降低，現在幾乎可稱為黑戶，也就是俗稱「飼養200頭以下未受控管的吃廚餘飼料場」，並細說該豬農原先是收家戶廚餘，在疫情發生後就改餵飼料，期間一直有跟他保持連繫，自己也請其去龍井區公所詢問公所獸醫師，廚餘改吃飼料的相關補助。

廣告 廣告

紀又銘無奈道，然而該豬農從10月至今卻遲遲未領到補助，甚至去公所詢問，卻獲得「沒有」的回應，並表示補貼的都是有登記在案200頭以上的廚餘場，故僅能自己苦撐，且據豬農所言，「養豬場並未餵食廚餘，只是廚餘桶丟在豬舍外面，有人隨手會去倒，場內的確都還在吃飼料（玉米澱粉）。」

紀又銘透露，台中市養豬場規模多數為200頭以下，真的要防堵疫情，政府在輔導、可以協助農戶方面要有配套措施，而非「以滅場方式下手，等到農戶受不了，（政府）去檢舉他，未來就沒有事情。」

農業局回應，依現行法規僅有登記飼養200頭以上，且取得環保單位所核發廚餘再利用檢核資格的養豬場，可以使用廚餘餵豬，故龍井區該案本就不可以使用廚餘，自然不符合農業部飼料差額補貼補助條件，但若豬農有受到禁運禁宰期間影響，豬隻延遲上市，只要提出證明文件申請，也將協助其向中央申請補貼。