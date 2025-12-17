龍井養豬場爆廚餘養豬！21頭豬隻、廚餘移動管制 最高可罰400萬元

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中市政府於12月15日獲報，龍井一處養豬場疑似違法廚餘養豬。市府展開聯合稽查，派員前往查核。經農業局確認，該廠違規使用廚餘餵養豬隻，將以法從嚴裁處，最高可罰400萬元罰鍰。

自台中市梧棲區一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情後，中央禁止養豬場以廚餘飼養豬隻，禁令預計於明年1月解封。然而，台中市政府農業局於12月15日接獲龍井區公所通報，稱轄區內一處養豬場疑似違法使用廚餘飼養豬隻。市府獲報後立即組成跨局處聯合稽查小組，到現場查核。

廣告 廣告

農業局指出，聯合稽查小組由農業局、環境保護局及動物保護防疫處組成，稽查時發現，該養豬場共飼養21頭豬隻，現場廚餘桶內有麵包、塑膠袋等廢棄物料槽推車內則裝有摻水的飼料與麵包，已構成違法廚餘養豬行為，將依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上，100萬元以下罰鍰，再依照《飼料管理法》處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，將從嚴裁處，合併罰鍰金額最高可達400萬元。

動物保護防疫處指出，為降低疫情擴散風險，已針對該場採取緊急應變措施，對豬隻與廚餘實施移動管制，並採集3頭豬隻血液樣本送交中興大學初篩實驗室檢驗。同時在畜牧場及周邊道路啟動消毒作業，確保將疫情風險降至最低。

農業局表示，面對非洲豬瘟的威脅，市府跨局處推動各項防疫作為與配套措施，包括加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收作業，守護食安與養豬產業安全，並呼籲請養豬場切勿心存僥倖，違規使用廚餘養豬。針對查獲案件，將秉持毋枉毋縱態度，依法從嚴開罰。

更多FTNN新聞網報導

全面防堵豬瘟捲土重來！盧秀燕下令嚴格管制 台中市徹查逾千隻病死豬、逾2千件豬肉產品

廚餘之亂補破網！盧秀燕下令「清運車全面加裝GPS」 每天視訊查核蒸煮情形

豬隻禁宰、禁運令解除仍不能鬆懈！ 盧秀燕拍板：校園營養午餐剩食禁打包

