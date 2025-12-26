龍介兄有槍啊！季麟連造勢竟送「手槍」周軒：國民黨還在鼓吹暴力

圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 國民黨徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，25日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連竟當場拿出「手槍」送給謝龍介，還將槍裝上子彈上膛，要謝龍介當眾「開一槍」，引發輿論譁然。政治工作者周軒痛批，隨機攻擊事件後引起全台灣社會的緊張還沒結束，國民黨「還在鼓吹暴力」。

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會25日舉辦歲末感恩餐會，並為謝龍介舉行提名後首場造勢。季麟連為力挺謝龍介參選台南市長，竟當眾送出一把「手槍」當吉祥物並當場裝上子彈、上膛，還要求謝龍介開槍；季麟連說，他們2個都是海軍陸戰隊出身，本來要贈送長槍，但是搭高鐵不方便攜帶，因此改送手槍。

周軒在臉書發文寫道：「台北捷運南西誠品隨機攻擊事件，引起全台灣社會的緊張還沒結束。國民黨副主席季麟連，居然到國民黨提名台南市長候選人謝龍介的造勢場，拿出一把手槍要謝龍介作勢開一槍。台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力。」有網友傻眼直呼：「我是不是可以報警？！ 這樣不算違法槍械防治法嗎？」

其他網友紛紛留言表示：「這分明是肇事活」、「在公開場合公然拿槍，起碼違反了社會秩序維護法」、「公開亮槍請嚴辦」、「送槍？ 是要教人如何在公共場合槍殺嗎？」、「可以帶槍坐高鐵喔？」、「上彈夾跟拉滑套還有最後上膛，說是真槍也不為過」、「造勢活動高舉手槍，卻要偷偷把國旗藏起來？」

