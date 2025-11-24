龍介現危機！TVBS民調落後陳亭妃增加至13%且小草支持度下滑11% 謝坦承：很有參考價值

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導

TVBS民調中心今（24）日公布最新台南市長民調指出，若綠委陳亭妃代表民進黨參選台南市長與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%、謝龍介34％；陳領先幅度由擴大5個百分點至13個百分點。民調也指出，如果民進黨推派林俊憲對決謝龍介，兩人支持度分別為38%、41%，謝龍介略勝3個百分點。另外還發現民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較前一次調查已下滑11個百分點。

根據TVBS民調顯示，50-59歲市民支持陳亭妃的比例最高，為53%，與九月調查時相較，大幅上升17個百分點，支持謝龍介者為39%，減少6個百分點，8%未決定；30-39歲、40-49歲及60歲以上市民，皆有49%支持陳亭妃，支持謝龍介的比例在三成五以下；20-29歲支持陳亭妃的比例最低，為28%，較九月調查時減少近一成，低於支持謝龍介的39%。

在政黨傾向上，民進黨認同者有82%支持陳亭妃，較上次略增4個百分點；國民黨認同者有83%支持謝龍介。值得注意的是，民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較前一次調查下滑了11個百分點，但仍高於29%支持陳亭妃；中立選民則是34%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的26%，但有40%尚未決定。



對此謝龍介回應也表示，T台長期在做民調，所以是一個很有參考價值的民調。不過他強調，林俊憲、陳亭妃兩位打初選打到今天剛好一年四個月，都已花上億經費，他當然沒有那種資源這麼打選戰，因為民進黨認為台南市是初選贏了就當選市長了，所以把所有資源都投下去。

謝龍介說，他在基層走也知道，台南的鄉親想要改變。這一份民調裡面也有很多參考數據，有一些微妙的變化，他該去補強的，也會開始做打底的工作。



被問及說到補強是否指小草的支持度下滑11個百分點？後續要如何應對問題？謝龍介說，這必須尊重黨中央，兩個黨中央還沒有談到這裡，他認為等到整合、提名後，以他過去與民眾黨的幾位候選人，還有地方黨部接觸與曾經合作的經驗，該很快就會有展現出藍白合的氣勢。謝也說，他有訊息，很快就會談定。藍白合以後相信整個民調又會改變一個新的局面了。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。



