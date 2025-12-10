龍來公司行文竹市府 解約並返還500萬履約金公文曝光

新竹棒球場最快明年完工啟用，但龍來公司不耐完工遙遙無期且虧損累累與市府解約。（圖：竹市府提供）

被味全龍隊列為全台雙主場之一的新竹棒球場，2022年7月重建後只打2場職棒比賽，就停賽至今超過3年半。之前盛傳經營味全龍隊的龍來公司，不滿虧損累累，加上球場完工遙遙無期，已主動與新竹市政府解約。雖然市府說明目前仍在契約暫停履行階段，且無設定暫停履行的期限，因球場目前還未完成改善。但民進黨市議員楊玲宜拿出龍來公司給市府公文，要求市府返還500萬元履約保證金和已投入的1068萬投資成本，也說明雙方幾無再合作可能。

廣告 廣告

民進黨市議員拿吹哨者提供的龍來公司行文市府公文，打臉市府尚未解約的說詞。（圖：楊玲宜臉書）

新竹棒球場整修後在2022年7月，只舉辦了2場職棒比賽，就因球員受傷而停賽進行整修。2022年底高虹安勝選入主市府，也鎖定棒球場弊案，多次進行開挖，也請來美國職棒大聯盟場務專家來台，並將土壤送美國化驗。外界也解讀為新竹棒球場成為高虹安的大秘寶，承包商巨佳營造也與市府協調不成，因而與市府對簿公堂，也讓新竹棒球場的整修工程一再拖延。

早在2個月前就傳出龍來公司對新竹棒球場完工遙遙無期，加上虧損累累，最後決定與市府解約，放棄味全龍隊新竹的主場經營權。但市府則解釋與龍來公司仍維持良好互動，雙方並沒有解約。然而市議員楊玲宜拿出吹哨者提供龍來公司行文新竹市政府的公文，原來龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本，打臉市府的說法。

據了解，市府強調目前新竹棒球場的排水工程和人工草皮鋪設，都將在明年6月完工，屆時球場將可驗收啟用。不過中華職棒聯盟公布明年中華職棒賽程，新竹棒球場並沒有安排場次。另外，龍來公司與市府解約後，新竹棒球場也沒有球隊認養主場。換言之，新竹棒球場即使完成整修，也暫時只能舉辦三級棒球賽，更遑論是舉辦職棒和國際賽事。市府後續還有與統包商巨佳的民事求償與刑事訴訟，新竹棒球場最後成了政治角力場，真的是始料未及，但受害最深的絕對是大新竹地區廣大棒球迷。（彭清仁報導）