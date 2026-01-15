龍劍笙81歲再演李後主！專場票開賣即秒殺 網友驚喊：比GD票難買

記者林宜君／台北報導

81歲粵劇國寶級名伶龍劍笙久違再登台，宣布重演經典代表作《李後主》，消息一出立刻引爆戲迷熱潮，門票開賣瞬間售罄。（圖／翻攝自FB）

81歲粵劇國寶級名伶龍劍笙久違再登台，宣布重演經典代表作《李後主》，消息一出立刻引爆戲迷熱潮，門票開賣瞬間售罄，人氣完全不輸當紅偶像。有「阿刨」暱稱的龍劍笙，本月初於西九戲曲中心完成粵劇《龍劍笙 李後主》演出後，確定於下月加碼推出多場《李後主》以及《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場。門票於12日正式開賣，不論線上或現場皆迅速被掃空，不少子女原本自信能替長輩搶到票，最後卻全數撲空，網路上甚至出現封她為「粵劇界GD」的稱號，足見其號召力驚人。

廣告 廣告

由於龍劍笙近年鮮少登台，加上已高齡81歲，外界更關注這次是否為難得一見的舞台身影，長期等待的戲迷自然不願錯過。門票售罄後，大量網友湧入「吾識大戲」FB專頁留言，紛紛哀號買不到票，並強烈敲碗要求加場。有網友苦笑表示，過去靠著手速與網路順利搶到MIRROR演唱會、MAMA頒獎典禮、Coldplay門票，沒想到這次替媽媽搶粵劇票卻失敗收場，也有人直言「全家一起搶還是沒買到，看媽媽失望的表情真的很心痛」。

線上搶不到，現場排隊同樣競爭激烈。有民眾分享戲曲中心地下排隊畫面，指出早在開賣前一晚就已有超過百人守候，多數為長者，更傳出有人自1月5日開始排隊，最前方戲迷甚至在戶外過夜長達8晚，其他人也至少等候3至4晚。近期氣溫偏低，加上場館通風，一群七、八十歲的戲迷仍堅持排隊，只為親眼再看偶像一回，場面令人動容。值得一提的是，現場也出現不少年輕觀眾，顯示龍劍笙的影響力早已跨世代。

線上搶不到，現場排隊同樣競爭激烈。（圖／翻攝自FB）

門票完售後，「吾識大戲」FB專頁發文轉述龍劍笙心聲：「笙姐向來自各地的觀眾朋友再三致謝，感恩大家捧場及熱烈支持！『不識大戲』的同樣人士，也因此深受鼓舞，定必全力以赴，為大家呈獻精彩演出，由於表演場地座位有限，網上及現場購票均反應熱烈，未能滿足所有觀眾需求，在此感謝各位的支持與諒解，亦感激各位支持笙姐及我們團隊的朋友。」主辦單位同時呼籲戲迷切勿購買黃牛票，以免蒙受損失並助長炒票歪風。

不過，仍有不少網友對購票機制表達不滿，留言直指「叫大家不要買黃牛票，結果票根本買不到」、「從早上10點一路重整到下午5點，一張都沒搶到」、「進入付款頁面卻被彈出，白白浪費好幾個小時」、「比GD演唱會票還難買」、「比掛急診排隊還累」，相關討論持續延燒。自從宣布龍劍笙再演《李後主》後，戲迷早已引頸期盼。她也在宣傳單張中感性回顧，提到1981年由葉紹德先生為她量身打造《李後主》，當年因首次詮釋歷史人物而忐忑不安，幸得師父指導，並與靚次伯先生、朱秀英女士、任冰兒女士同台演出，最終在利舞台連演20場。她對比1981年與2026年《李後主—大婚》的照片，感嘆「轉眼已45年」，並感謝觀眾多年來的等待與支持。

更多三立新聞網報導

館長中國直播帶貨遭退貨氣噗噗！網炸鍋怒轟：中國退貨關台灣人屁事

曾出演戲劇！楊傑宇撞死老人靈堂跪哭推責 家屬怒批不負責

喬任梁舊文曝內幕：暗示于朦朧要小心 王力宏被點名

一句「不到10公里」想帶過？藝人夫妻撞死8旬嬤 監視器說話了

