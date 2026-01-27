龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程

龍千玉低調現身曹西平追思會「最後的安可」。（圖／侯世駿攝）

資深藝人曹西平上月29日猝逝，享壽66歲。乾兒子小俊與家人今（27日）上午於台北市懷愛館為他舉辦追思會「最後的安可」，送他走完人生最後一程。現場包括前嫂嫂龍千玉、好友陳凱倫、包偉銘，以及大批粉絲到場致意，氣氛哀戚而溫暖。

曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。

此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生前曾鼓勵他不要放棄夢想，並替他舉辦人生第一場演唱會，讓自己重新找回搖滾的熱情與信念。被問到是否有話想對曹西平說，黃鐙輝表示：很多話已經在心裡跟他說了，希望他永遠瀟灑、正能量，喜歡的事情永遠要堅持、不放棄，對於討厭的人就跟他說，你不喜歡看到我，我更討厭看到你，醜八怪！」經典台詞讓現場眾人既懷念又不捨。

告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡前來致意。（圖／侯世駿攝）

曹西平上月29日猝逝，享壽66歲。乾兒子小俊與家人今日上午於台北市懷愛館為他舉辦追思會。（圖／侯世駿攝）

