龍千玉低調現身曹西平靈堂 捧花悼念26字慟別摯友

台語歌后龍千玉現身摯友曹西平的靈堂。（圖／蘇聖倫攝）

台語歌后龍千玉今（16日）現身多年摯友曹西平的靈堂，她神情憔悴、面露不捨，手上鮮花到卡片上深情寫道：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最愛的歌舞。」短短幾句道盡對好友的無限思念

龍千玉曾與曹西平二哥曹南平有過7年婚姻，儘管最終離異，但她與曹西平的關係卻未因法律關係終止而疏遠，反而成為曹西平生前口中「唯一的親人」。

回顧兩人超過40年的交情，從年輕時在歌壇並肩打拚，到歷經演藝圈的人情冷暖，始終彼此扶持。曹西平遠赴泰國低潮生活時，龍千玉曾飛往海外探視；龍千玉發片時，曹西平更是不畏流言現身站台。曹西平生前曾感嘆演藝圈真情難尋，唯獨對龍千玉的真誠倍感珍惜。

