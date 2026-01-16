龍千玉來了！淚崩現身曹西平靈堂神情哀戚 無緣嫂嫂私下感情仍深厚

記者鄭尹翔／台北報導

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人曹西平於去年12月29日辭世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。事隔近三週，與他情誼深厚的歌手龍千玉，終於低調現身曹西平靈堂悼念故人。龍千玉神情哀戚、面露不捨，面對摯友離世，情緒明顯受到極大衝擊，也讓這段跨越婚姻與血緣的深厚情誼再次被外界關注。而龍千玉也捧著一束花，卡片上寫著「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最愛的歌舞」。

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹西平闖蕩演藝圈超過40年，近年逐漸淡出螢光幕，轉而經營耳環副業，生活步調趨於低調。噩耗傳出後，一度因乾兒子無法認屍而引發外界關注，所幸龍千玉出面協助與家屬溝通，才讓後續事宜得以順利進行。

事實上，龍千玉不僅是曹西平的多年好友，更是他生前口中「唯一的親人」。龍千玉曾與曹西平的哥哥曹南平有過一段長達7年的婚姻，儘管兩人早已離婚，但龍千玉與曹西平的關係卻未曾疏遠，反而在歲月中更加深厚。

兩人年輕時便在歌壇並肩打拚，歷經演藝圈的起伏與人情冷暖，始終彼此扶持。曹西平曾因情緒低潮遠赴泰國生活，龍千玉仍特地飛往探望；而每逢龍千玉推出新專輯，曹西平也總是現身站台力挺，情誼不言而喻。

曹西平今年初曾感嘆演藝圈「有情有義的人不多」，卻也坦言龍千玉始終真誠以待，讓他倍感珍惜。過去龍千玉南下探班時，兩人緊緊相擁、當場落淚的畫面令人動容，這份超越親情與婚姻的牽絆，成了曹西平晚年最重要的情感依靠。

