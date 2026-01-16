龍千玉來看曹西平了！ 手捧桔梗藏洋蔥「26字卡片」淚別45年情誼

【緯來新聞網】曹西平於去年12月29日辭世，享壽66歲，生前與他交情極深的歌手龍千玉，今低調現身靈堂致意，她神色哀戚，手捧著象徵「永恆的愛」的白色桔梗花束，不發一語走進靈堂，悼念已經去到另個世界的摯友。

龍千玉手捧桔梗花束，到曹西平靈堂悼念。（圖／攝影組攝）

龍千玉跟「前嫂嫂」曹西平交情深厚，兩人不僅是在一同在演藝圈闖蕩多年的摯友，曹西平更多次提到龍千玉有如他生命中的「唯一親人」。龍千玉過去曾跟曹西平哥哥曹南平有過7年婚姻，後雖然離婚收場，兩人不再是姻親，但曹西平與無緣的嫂嫂龍千玉交情依舊，一同走過演藝圈的人情冷暖。每次龍千玉出新專輯，曹西平也總是二話不說力挺到底，彼此相知相惜逾45年。

廣告 廣告

龍千玉對於摯友曹西平離開，寫了26字卡片祝福，道盡對好友離開的不捨與祝福。（圖／攝影組攝）

龍千玉對於好友離去，曾發文感念：「謝謝你這一輩子對我的呵護與鼓勵，謝謝你總是默默照顧我、替我撐著。你給我的溫暖，我會一輩子放在心裡。」今她手捧大束白色桔梗花，花語也藏了洋蔥，意味著「永恆的愛」、「不變的愛」， 她在卡片上寫下26字，「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」文字中道盡對摯友離去的不捨與祝福。

更多緯來新聞網報導

愛紗開刀摘「12公分肌瘤」 曝術後狀況突紅眼匡：感謝捐血者

澳門開唱被拱脫衣 蕭敬騰不依喊：「我已經結婚了！」