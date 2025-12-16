龍千玉入行48年首場個唱淚崩告白 夢見女兒微笑支持「已為她留位置」

龍千玉舉辦演唱會記者會，特別坐上「猛男人肉轎子」。（圖／侯世駿攝）

台語歌壇天后龍千玉出道48年，終於迎來人生第一場大型個人演唱會，正式宣布《男人情女人心演唱會》將於明年4月25日在台中中興大學惠蓀堂開唱。記者會上，龍千玉身穿大紅禮服華麗現身，更坐上「猛男人肉轎子」嬌羞獻唱新歌〈祝你馬到成功〉，象徵為人生首場個唱搏得好彩頭，現場氣氛喜氣又感動。

談到終於站上個唱舞台，龍千玉難掩激動表示：「很感動、也很感恩，48年真的不是很短的時間。」她透露，其實開唱的念頭已經在心中醞釀超過20年，遲遲未踏出這一步，是因為總想做到面面俱到，「但媽媽跟我說，妳要等到什麼時候？」她坦言點頭答應後甚至緊張到失眠，深怕自律神經失調，但仍告訴自己要鼓起勇氣，「這是歌壇不一樣的里程碑，也值得讓粉絲留下美好記憶」。

龍千玉在記者會上數度淚崩。（圖／侯世駿攝）

記者會上，90歲高齡的龍媽媽與弟弟江志豐驚喜現身力挺，讓龍千玉當場淚崩。她哽咽表示：「這場演唱會是為母親而唱，媽媽90歲了，我還要讓她等多久？能唱給她聽，我今生已無遺憾。」至於家人是否到場支持，龍千玉談及兒子與媳婦時表示：「到時候再看，現在小孩都有自己的想法，我給予尊重，說不定會給我驚喜。」

演唱會也特別為已逝女兒保留一個位置。龍千玉感性透露，女兒離開後從未入夢，直到前幾天才終於夢見對方，「她沒有說話，只是笑笑地，我感受到她很開心，媽媽終於要開演唱會了」。她也分享，女兒生前最喜歡的歌曲是〈忘川河〉，「那是一首寫前世今生的歌，不願意喝孟婆湯去投胎，女兒很感性，她真的很喜歡這首歌」。

談到演唱會曲目安排，龍千玉坦言歌曲首首動人，連導演都擔心她情緒失控，「彩排時我已經哭到不行，導演很怕我從頭哭到尾，還開玩笑說如果全場哭不能退票」。導演也安慰說距離正式演出還有4個多月，可以靠多練團、多排練，讓情緒慢慢穩定。

此外，龍千玉也首度正面否認外界對女兒離世的錯誤揣測，她沉痛表示：「很多人以為死亡是一了百了，其實是沒完沒了。我很怕女兒受苦，真相大白後我還是很痛苦、很悲傷，但我知道她不是不要媽媽，只能說是老天爺的安排。」她透露自己其實早已知道真相，只是當年過於悲傷無力解釋，選擇把時間交給事實。最後，龍千玉也溫柔呼籲：「如果親人過世，一定要找朋友聊天、抒發情緒，慢慢地，真的就不會那麼痛苦了。」

