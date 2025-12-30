龍千玉出手聯繫前夫：會授權曹西平乾兒子處理後事

龍千玉(右)證實已與前夫也就是曹西平的三哥聯繫(資料照，記者趙世勳攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平昨天驚傳過世，享壽66歲。他的乾兒子Jeremy稍早透過社群喊話，想尋求跟曹西平有血緣關係的人，「請你把四哥(指曹西平)的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理他的後事。」目前傳出最新消息，龍千玉證實已與前夫也就是曹西平的三哥聯繫，有望讓Jeremy協助處理曹西平的身後事。

警方今天表示，曹西平後事相關程序須由家屬授權，目前因暫無人出面處理，目前比照無名屍，通報民政局、新北市殯儀館，將遺體載往冰存，檢方相驗後，將依新北市處理無名屍辦法，由刑大公告認領，25天後無人認領，便採驗DNA後，聯合祭奠、火化、收埋公墓或公立納骨塔。

廣告 廣告

對此，龍千玉稍早回應本報：「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權(曹西平的乾兒子)處理後事，請粉絲們不要擔心！」龍千玉曾與曹南平有過一段婚姻，兩人育有1子1女，離婚後龍千玉與小叔曹西平的關係仍然非常親近，視對方如家人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

曹西平猝逝享壽66歲 唯一親人龍千玉哀慟 驚爆一語成讖

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

（獨家）警聯繫曹西平家屬暫無回應 新北市將比照無名屍收埋

