龍千玉出道48年開個人演唱會 緊張到胃食道逆流

台語歌后龍千玉近日上中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》，她特別找來戲曲老師一同演繹新作品〈戲夢〉：「這首歌是用王寶釧跟薛平貴當主題，穿越時空，讓大家看到古代和現代的結合，對人生也有不一樣的體悟。」她還宣布將在4月舉辦個人首場演唱會：「我的歌迷從小聽我唱歌到當爸媽或做阿公、阿嬤，希望大家能來聽龍姐帶大家走入時光隧道的演唱會。」

龍千玉為了演唱會要保持最佳狀態積極運動：「以前我就有在運動，但沒有像演唱會加倍管理體重、健康，我第1次去做TRX就鐵腿4天，還有我基本上是蠻自律的人，我幾乎不熬夜，不吃太酸、太辣，冰我也幾乎不碰，可是我最近有胃食道逆流，我想說奇怪，我也不吃宵夜怎麼會這樣？」檢查後才發現原來是她籌備演唱會精神太緊繃才導致胃食道逆流：「我非常容易緊張，出道48年我也是鼓起很大的勇氣才踏出這一步，像1點的通告，我12點半就妝髮準備好到場預備，像個新人一樣，很多人就說『妳都唱幾10年了，怎麼還這樣』？」

龍千玉還分享自己的保養祕訣：「不大聲講話讓喉嚨使用過度，也會找時間休息，只是我不像蔡依林9點半睡覺，但我會11點半前盡量上床睡覺，因為以前老人家都說如果睡得到子時，比吃補藥還好，而且我要陪媽媽看八點檔，那是我跟媽媽共同的話題。」

龍千玉還是第一位遠赴歐洲拍攝MV的台語歌手：「有到過法國、俄羅斯還有義大利拍MV，那時候蘇聯剛解體，很多人還說『妳敢去喔』？最好笑的是我以為俄羅斯都是冰天雪地，只帶冬天的衣服，結果每天都40幾度，熱到差點昏倒，還曬成『烏骨雞』。」她還在當地餐廳遇到印象深刻的事：「我們在吃晚飯，突然聽到國歌的旋律，我們那個年代聽到國歌就會立正站好，所以全部團隊就排排站了起來，那個Keyboard老師可能想說這團是台灣團，要彈首台灣歌，結果彈到國歌。」

不僅如此，龍千玉連買化妝品都遇上哭笑不得的事：「化妝箱不見，去補買化妝品時，因為不會講睫毛夾，比了半天，老闆說他知道了，結果拿老虎鉗出來，後來才知道俄羅斯人睫毛都很長很翹，根本不用睫毛夾。」《唱歌給你聽》每週一至週五晚間10點在中視、晚間8點在中天綜合台播出。

