龍千玉告別式哀痛送別摯友曹西平 哽咽：是我勇往直前的依靠

【緯來新聞網】藝人曹西平於今（27日）舉行告別式，演藝圈好友悉數到場送他最後一程。多年好友、前嫂嫂龍千玉在台上致詞時難掩悲痛，雖然感傷表示「四哥應該不想看到我哭」，但仍語帶哽咽地感謝曹西平在其人生最低落、無助的時刻給予強力支持，成為她勇往直前的依靠，直言：「因為認識四哥，讓我的生命有了不一樣的意義。」

曹西平舉行告別式，龍千玉在台上致詞時難掩悲痛。（圖／娛樂組）

龍千玉在致詞中感懷曹西平的陪伴，她表示即便好友離開，相信他仍活在大家心中，並以不同的方式守護眾人。令龍千玉印象最深刻的，是曹西平生前對「孝順」的堅持與叮嚀。她回憶，四哥時常關心她父母的年紀，催促她多花時間陪伴，甚至每當看到龍千玉帶爸媽出國的照片，曹西平都會特地留言鼓勵「就是要這樣」。



提及曹西平的真性情，龍千玉分享了關於他與乾兒子小俊之間的溫情故事。她透露曹西平曾感慨，當初在自己最低落、連薪水都付不出來時，曾數次催促小俊離開，但小俊卻不離不棄，甚至在客廳沙發睡了半年之久，這份無私的陪伴讓曹西平相當感激。龍千玉也提到，小俊畢業當天，她曾與曹西平捧著花去慶祝，當時曹西平還開心地笑說：「你看我們像不像爸爸媽媽？」



致詞最後，龍千玉對台下致意，表示至今仍難以置信四哥已經離開，並致上最深的謝意：「謝謝四哥在舞台上，帶給我們這麼多快樂和正能量。」場面哀戚感人，足見兩人的深厚交情。

