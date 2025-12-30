龍千玉哀悼曹西平！「原本今天要去探望他」卻天人永隔

曹西平猝逝，龍千玉感傷地發聲。（豪記唱片提供）

資深男星曹西平29日深夜被發現於三重住宅離世，被他視為唯一親人的前嫂嫂、台語歌后龍千玉，稍早沉痛地發聲。

龍千玉30日感傷表示，凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」並提到曹西平曾跟她說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖，「很關心他的身體，但他總貼心的說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」

龍千玉的前夫是曹西平三哥曹南平，儘管這段婚姻僅維持7年，但未因此切斷與曹西平的友情；兩人同為演藝圈明星，早年一起在歌壇奮鬥，歷經事業的高低起伏，看過圈內的各種利益糾葛，但曹西平曾說龍千玉一直很真性情，在她的面前不需要掩飾，一個擁抱、一句關心，就能扶持著彼此，格外珍惜這段友情。

兩人互相支持著對方的事業。當龍千玉發片，曹西平義不容辭相挺；曹西平開店，龍千玉也去站台當一日店長，彼此用行動力挺老友。兩人的關係不但超越朋友，也彼此認定為親人。然而，隨著曹西平的逝去，他與龍千玉之間深厚的情誼，被外界再次記起，也為這段未能以「家人」名分相伴到老的關係，留下無限唏噓與感慨。

