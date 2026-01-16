龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關

【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往來，都由乾兒子小俊打理後事。他生前認定的「唯一親人」龍千玉，今（16日）下午前往靈堂致哀，步出會館時哭得一把鼻涕一把眼淚，透露出道48年首開演唱會的大事，就是曹西平給予鼓勵。這段期間，她夢過對方兩次，「這輩子緣分可能眼前看到的好像結束了，可是我相信，我們生生世世一定會繼續結好緣」。

龍千玉傷痛欲絕。（圖／娛樂中心攝）

龍千玉雖然與曹西平的三哥離婚，但是這段嫂嫂、小叔的感情卻沒斷，保持很好的友情，逢年過節還會互相噓寒問暖。龍千玉上次見到曹西平，就是去年過年，帶著媽媽去他在台中的店，「我有跟他說謝謝，在我最無助的時候當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持」。



第一次的夢，他們聊得很開心，龍千玉做什麼，曹西平都會支持，就像平時一樣，醒來之後也沒特別的感覺；第二次，她夢到兩人都在把玩眼鏡，然後就斷了，講著講著再度淚崩，「四哥跟我說，斷了就算了沒關係，但好像就在跟我講說，這輩子緣分可能眼前看到的好像結束了，可是我相信，我們生生世世一定會繼續結好緣」。

龍千玉（左）哭到泣不成聲。（圖／娛樂中心攝）

他們最後一次聯絡是在去年平安夜，但是曹西平已讀未回，「這幾年，他過得非常豁達，什麼事情都看得很淡，他說人生就是這樣，其實真的不用太在意什麼，我開演唱會也是因為他一直鼓勵我出來」。



至於曹西平曾透露自身病痛？龍千玉表示，曹西平雖然時常給予他人關心，卻不會說自己哪裡不舒服，「他真的很愛我，我也很愛他，所以我常常會問他『最近身體怎麼樣』？但是我知道他怕冷」。本來，龍千玉要去台中探望曹西平給他驚喜，沒想到就接到噩耗。至於後事的處理，她說都遵從亡者的遺願，一切交給乾兒子處理。

