龍千玉哭慘！崩潰慟別前小叔 曹西平入夢交代這些話

龍千玉今前往靈堂弔唁，親自送別前小叔曹西平。(記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今前往靈堂弔唁，親自送別前小叔曹西平，受訪時情緒潰堤，數度泣不成聲。她透露曹西平曾「二度入夢」，感性表示，期盼來生仍能再續緣分。

龍千玉在靈堂前哽咽對曹西平訴說心聲：「謝謝他在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」一句話道盡對曹西平的不捨與感激。

龍千玉夢到兩次曹西平。(記者王文麟攝)

談及是否夢見對方，龍千玉坦言確實夢到兩次。她回憶，第一次入夢的情景與生前無異，「我們聊天聊得很開心，他還跟我說，不管我做什麼事情，他都會支持。」她表示醒來後並沒有特別強烈的情緒波動，「就好像他還在身邊一樣。」

第二次則發生在前幾天，龍千玉夢見兩人一起吃飯，曹西平的眼鏡突然斷裂，「他一直拿起來玩，我也跟著玩，後來我跟他說『四哥，眼鏡斷了』，他就回我一句『斷了就斷了』。」

龍千玉最後不捨表示：「這一輩子的緣分，好像結束了，但我相信我們生生世世，一定會結很好的緣。」言語間盡是思念與祝福。

