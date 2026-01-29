龍千玉哭送曹西平最後一程 感嘆人生如夢、生命太短暫

記者林宜君／台北報導

資深藝人曹西平辭世震驚娛樂圈，追思告別演唱會昨晚舉行，家人低調缺席，唯有他視為「唯一親人」的前嫂嫂龍千玉現身送別，哭到泣不成聲。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平辭世震驚娛樂圈，追思告別演唱會昨晚舉行，家人低調缺席，唯有他視為「唯一親人」的前嫂嫂龍千玉現身送別，哭到泣不成聲。她以最深情的方式回顧曹西平的一生，也將他的精神與力量傳達給眾人。資深藝人曹西平過世，享壽66歲，他的告別演唱會昨晚在追思氛圍中舉行。曹西平的家人幾乎全神隱，唯一到場的親人是前嫂嫂龍千玉，她在現場哭到泣不成聲，情緒久久無法平復。深夜，她在社群上分享感受，寫道：「生命真的像一場夢！」。

曹西平的家人幾乎全神隱，唯一到場的親人是前嫂嫂龍千玉。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉回憶，參加演唱會時，心中感受到一種難以言喻的低落，「人生真的好像一場夢。」她透露，曹西平生前總是不斷叮嚀她要孝順父母，「那不是隨口說說的話，而是4哥一直希望我們記得、也真正做到的事。」在她眼中，曹西平始終積極面對人生，「不管遇到什麼事情，他都是用盡全力在活著。」送別的最後一刻，龍千玉感到滿心不捨，也覺得這一切來得太快、太不真實。

龍千玉相信，曹西平留給親友和粉絲的正向力量，將會一直存在、持續激勵大家。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

龍千玉談到：「回頭想想，從開場到落幕，他這一輩子如自己所說，真的夠精彩了，而且，他是知足的。」她回憶曹西平過去常提醒她要為孩子打拚，努力幫助店裡努力生活的年輕人，「能做多少，就算多少。他不是因為自己多厲害，而是因為他真的放不下、也捨不得。」最後，龍千玉寫下心中最深的思念：「4哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量。」龍千玉相信，曹西平留給親友和粉絲的正向力量，將會一直存在、持續激勵大家。

