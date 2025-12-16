龍千玉喪女13年淚揭「不是輕生」 哭喊：祂不是不要媽媽

【緯來新聞網】龍千玉明年迎出道48年，今（16日）宣布人生喜事、將在明年4月舉辦《男人情女人心演唱會》演唱會，在記者會上感動滿滿、一路哭不停，尤其提到已逝女兒，除了日前在節目上首次公，今正式面對媒體澄清「女兒不是輕生」，在過世沒多久就知道意外真相，坦言當時其實有報導但篇幅極小，也很震驚大家都是最近才知來龍去脈，「我知道祂不是不要媽媽，意外是無法控制的」。

龍千玉淚腺發達。（圖／記者許方正攝）

龍千玉的愛女在13年前被大幅報導在浴室輕生，後來經過檢驗證實只是意外，這麼多年來，她以為眾人都知真相，但其實每回接受採訪，多數人不想再觸碰她的痛處，基本上沒人會問「為何輕生？」等問題，但也因此，13年來都沒有真正的答案，事實上並非輕生。



她以佛教徒的信念表示，「死這件事是沒完沒了，當真相大白的時候，我還是很痛苦悲傷，最起碼，我知道是意外，我知道祂不是不要媽媽，這意外是無法控制的」。

龍千玉穿上霸氣紅袍宣布喜訊。（圖／記者許方正攝）

其實，龍千玉透露當女兒過世沒多久就知真相，報紙有登不過篇幅很小，加上當時還是很難過，「沒辦法解釋，出專輯、國內外作秀也很忙，是真的就是真的、自然就會知道真相，我後來和媒體碰面也沒提起，上那個節目，是私下再聊就聊到這個話題」。



女兒過世以來，她從未夢見對方，這回答應主辦方要辦演唱會，竟然就見寶貝入夢，「幾天夢到祂坐在我對面笑笑的，感受得到想表達『媽媽終於答應要開演唱會』的開心」，講到這有泛淚哽咽。她有計劃留一個位子給女兒，也有把祂生前最愛的歌曲〈忘川河〉放進歌單。《龍千玉男人情女人心演唱會》2026年4月25日在台中舉辦，門票12月23日於年代售票、四大超商同步開賣。

龍千玉（中）找來弟弟江志豐、媽媽站台。（圖／記者許方正攝）

