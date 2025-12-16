龍千玉噴淚 首談已逝愛女入夢

龍千玉（中）16日舉辦記者會，由身旁兩位猛男打赤膊扛出場，讓她直呼害羞。（陳俊吉攝）

龍千玉入行48年第一場個唱「男人情女人心演唱會」記者會，龍媽（右）與江志豐（左）前來站台。（陳俊吉攝）

龍千玉16日淚灑記者會。（陳俊吉攝）

情歌天后龍千玉入行48年，16日辦記者會，宣布將於2026年4月25日登中興大學惠蓀堂，舉辦首場個唱「男人情女人心演唱會」。龍千玉昨被兩位打赤膊的猛男以「扛媽祖」姿態扛入場，讓她害羞不已，面對猛男狂抖的胸肌，更是讓她當場忍不住尖叫。

龍媽媽與弟弟江志豐也現身力挺，龍千玉淚崩說：「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾。」提及親情，她罕見鬆口提到夢見已逝的女兒，「她沒有講話，就坐在我對面笑笑的，但我可以感受到女兒想跟我說『媽媽，妳終於要開演唱會了』。」

龍千玉的29歲女兒2012年在住處被發現逝世，外界一度以為是自殺離開。時隔13年，龍千玉鬆口還原真相，透露女兒是意外過世，「真相大白時，我還是很痛苦、悲傷，但當我知道是意外，知道女兒不是不要媽媽，意外是無法控制的，只能說是老天爺的安排。」

珍惜當下 聽媽的話

她透露，女兒最喜歡的歌曲〈忘川河〉，這回也排在歌單中，「這首歌講前世今生，沒有喝孟婆湯的故事，我女兒是個很感性的人，她聽到後很喜歡。」

白髮人送黑髮人，龍千玉也學會珍惜當下，「媽媽跟我說，『妳現在還能唱，還有體力，現在不辦，等妳覺得一切都圓滿完美，還有體力嗎？』這也是我答應這次演唱會的其中一個原因。」她說近日瘦5公斤，為了呈現完美視覺，希望再瘦3公斤，至於演唱會嘉賓還在考量中。全國各縣市安心專線1925